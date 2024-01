Diretta/ Catanzaro Palermo, streaming video tv: giallorossi in difficoltà (Serie B, 26 gennaio 2024)

DIRETTA CATANZARO PALERMO, OSPITI IN FORMA

La diretta Catanzaro Palermo, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:30, racconta della 22esima giornata di Serie B. I padroni di casa hanno vinto solo una partita delle ultime cinque ovvero il pirotecnico 5-3 contro il Lecco firmato Verna, Sounas (doppietta), Iemmello e infine Biasci. Le altre gare sono state tutte perse, rispettivamente contro Ascoli, Brescia, Reggiana e gli ultimi in classifica della FeralpiSalò.

Il Palermo sembra aver trovato una quadra dato che ha perso una sola volta nelle ultime sei partite disputate, un risultato che può rendere fiero Eugenio Corini. La squadra è reduce da un bel 4-2 col Modena dopo il ko del Tombolato con il Cittadella, un risultato quello contro i gialloblu che potrebbe dare lo slancio alla squadra.

CATANZARO PALERMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Catanzaro Palermo sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Catanzaro Palermo sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

CATANZARO PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Palermo vedono i padroni di casa schierarsi col classico 4-4-2. In porta Fulignati, difesa a quattro con Situm, Scognamillo, Brighenti e Veroli. A centrocampo spazio a Sounas, Verna, Pontisso e Vandeputte mentre in attacco il tandem Iemmello e Biasci.

Risposta con l’assetto tattico 4-3-3 per il Palermo che scende in campo con Pigliacelli tra i pali. Pacchetto arretrato composto da Graves, Nedelceauru, Ceccaroni e Lund. Le due mezzali saranno Henderson e Segre con Gomes in regia. Chiudono la formazione Insigne, Di Francesco e Soleri per il tridente offensivo rosanero.

CATANZARO PALERMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Catanzaro Palermo danno favorita la squadra di casa a 2.45. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.10 mentre il 2 fisso a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.05 contro l’1.75 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.05.

