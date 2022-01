Diretta/ Catanzaro Palermo streaming video tv: grandi in crisi (Serie C)

DIRETTA CATANZARO PALERMO: PARTITA IN EQUILIBRIO

Catanzaro Palermo, in diretta lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro sarà una sfida valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Dopo una partenza stagionale in cui ambivano ad essere tra le grandi del girone C, Catanzaro e Palermo si ritrovano rispettivamente al sesto e al settimo posto in classifica con 33 e 32 punti, avendo entrambe chiuso l’anno con una sconfitta, il Catanzaro sul campo della Virtus Francavilla e il Palermo in casa del Latina.

Diretta/ Virtus Francavilla Catanzaro (risultato finale 2-1): che rimonta con Pierno!

Il Palermo non vince dal 5 dicembre scorso nel match casalingo contro il Monopoli, mentre il Catanzaro ha ottenuto l’ultima affermazione in campionato in casa del Campobasso l’11 dicembre scorso. Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione: il 3 novembre scorso il Catanzaro ha battuto 1-0 il Palermo in casa in Coppa Italia, 0-0 invece nel match d’andata di questo campionato disputato sul campo dei rosanero.

Diretta/ Latina Palermo (risultato finale 1-0): nerazzurri ok con la rete di Carletti

DIRETTA CATANZARO PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Palermo sarà offerta in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, essendo questo il posticipo televisivo del lunedì. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita per tutti da Rai Play oltre che su pagamento da Eleven Sports, casa della Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Palermo, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nocchi; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Cinelli, Sounas, Bjarkason; Iemmello, Bombagi. Risponderà il Palermo allenato da Giacomo Filippi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Felici; Soleri.

Diretta/ Catanzaro Vibonese (risultato finale 1-1): Carlini salva Vivarini dal KO

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA