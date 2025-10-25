Diretta Catanzaro Palermo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Ceravolo per la nona giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CATANZARO PALERMO, I ROSANERO INSEGUONO IL MODENA

Inizia sabato 25 ottobre 2025 alle ore 19:30 la diretta Catanzaro Palermo. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo i giallorossi sono alla ricerca di punti preziosi che permettano loro di allontanarsi al più presto possibile dalla zona retrocessione in cui praticamente già si trovano visto che condividono lo stesso bottino con altre squadre.

Video Palermo Modena (1-1)/ Gol e highlights: decisiva l'autorete di Bereszynski! (Serie B, 19 ottobre 2025)

I calabresi si trovano appunto al momento al quindicesimo posto con sei punti conquistati dall’inizio della stagione 2025/2026, gli stessi guadagnati anche da Pescara e Bari alle loro spalle per differenza reti. Gli uomini di mister Alberto Aquiliani devono inoltre tornare al successo se vogliono sperare di rilanciarsi dopo aver subito due KO consecutivi.

DIRETTA/ Catanzaro Padova (risultato finale 0-1): Perrotta regala il +3! (19 ottobre 2025)

Il Catanzaro, già sconfitto dal Monza lontano da casa, ha rimediato pure uno 0 a 1 fra le mura amiche arrendendosi contro il Padova, capace di prendersi la vittoria con la rete segnata da Perrotta superata da qualche istante la mezz’ora di gioco ed approfittando soprattutto del calcio di rigore fallito da Pietro Iemmello tre minuti più tardi.

I rosanero invece sognano in grande vedendo sempre la vetta della classifica a portata di mano nonostante la presenza del Modena in prima posizione. I siciliani hanno affrontato proprio i Canarini nello scorso turno di Serie B senza tuttavia approfittare del fattore campo e chiudendo appunto sull’1 a 1 per colpa dell’autogol di Bereszynski.

DIRETTA/ Palermo Modena (risultato finale 1-1): pari con l'autogol di Bereszynski! (19 ottobre 2025)

DIRETTA CATANZARO PALERMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Catanzaro Palermo se si è abbonati a DAZN. Scarica l’applicazione ufficiale o guarda la partita sul sito del servizio di streaming a pagamento. La sfida sarà visibile nello stesso modo pure per chi fosse iscritto a LaB channel su Amazon Prime Video.

CATANZARO PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Palermo: modulo 3-4-2-1 dall’inizio stando alle indicazioni con i padroni di casa che cominceranno dunque puntando su Pigliacelli in porta, Brighenti, Antonini e Verrengia in difesa, Cassandro, Petriccione, Pontisso e Favasuli nel mezzo, Cisse ed Oudin sulla trequarti e Iemmello unica punta. Il tecnico Filippo Inzaghi dovrebbe invece optare per il 3-4-1-2 con Joronen fra i pali, Pierozzi, Peda e Ceccaroni dietro, Diakitè, Segre, Ranocchia ed Augello a centrocampo, Palumbo fantasista dietro alla coppia d’attacco Brunori e Pohjanpalo.

CATANZARO PALERMO, LE QUOTE

A partire dalla situazione delineata dalla classifica anche le quote dei bookmakers sembrano propendere per gli ospiti come favoriti per il succeso nella diretta Catanzaro Palermo. La vittoria dei rosanero non viene pagata a più del 2.15 ad esempio da Sisal che quota invece il trionfo dei giallorossi a 3.40. Ci sono qualche chances in più che l’incontro si concluda invece in parità se si guarda al segno x indicato a 3.10.