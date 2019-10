Diretta Catanzaro Potenza/ Streaming video tv: ecco il big-match (Serie C)

Catanzaro Potenza, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo, può essere identificato come un big-match della decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Infatti la partita, che avrà inizio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2019, mette di fronte due delle migliori squadre in classifica dopo i primi nove turni. Catanzaro Potenza vedrà infatti la capolista lucana, con 20 punti già in tasca, affrontare l’ostica trasferta sul campo del Catanzaro, a sua volta saldamente in zona playoff con 16 punti e dunque tra le squadre che potrebbero anche lottare per il primo posto e dunque per la promozione diretta nel girone più meridionale della Serie C. Settimana scorsa tuttavia i calabresi sono stati sconfitti per 1-0 dalla Reggina in un derby sempre molto sentito, perdendo il passo del Potenza che arriva invece dalla vittoria per 1-0 contro il Teramo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Potenza non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO POTENZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Catanzaro Potenza. I padroni di casa calabresi potrebbero schierarsi con il modulo 3-4-3 e i seguenti titolari: Di Gennaro in porta; in difesa Celiento, Riggio e Quaranta; nel quartetto di centrocampo, ecco da destra a sinistra Statella, Maita, Casoli e Nicoletti; infine nel tridente d’attacco si possono ipotizzare dal primo minuto Kanoute, Bianchimano e Fischnaller. La replica dei lucani si dovrebbe concretizzare in uno speculare 3-4-3 che dovrebbe prevedere Ioime fra i pali; Emerson, Giosa e Sales nella retroguardia a tre; a centrocampo invece Viteritti, Dettori, Ricci e Panico, infine il tridente d’attacco con Isgrò, Vuletich e Arcidiacono come possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo anche quale potrà essere il pronostico di Catanzaro Potenza secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Parte favorito il segno 1, che è quotato a 2,00; si sale poi a quota 3,20 in caso di pareggio e quindi di segno X, infine un colpaccio del Potenza varrebbe 3,70 volte la posta in palio per chi avrà giocato il segno 2.



