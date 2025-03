DIRETTA CATANZARO REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Catanzaro Reggiana, uno dei match più interessanti che il panorama della serie cadetta ha da offrire. Il nostro obiettivo come di consueto è quello di capire chi tra le due formazioni può avere o meno il beneficio numerico dalla propria parte, e anche per capire quali sono i trend che si andranno a scontrare quest’oggi. I padroni di casa sono una squadra che cerca spesso di subire meno gol dell’avversario, cercando di colpire in contropiede come mostra il dato sui 45 cross progressivi portati a casa dai calabresi, anche se solo il 10% arrivano effettivamente alle punte.

La Reggiana non ha un gioco molto diverso da quello calabrese, ma nel contropiede preferisce ragionare di più con almeno 10 passaggi consecutivi prima della rete in ripartenza, queso nel 43% dei casi presi in esame. Mentre attenzione alla squadra di casa per i corner, sono due settimane di fila che segnano su questo fondamentale, ora via al commento live della diretta di Catanzaro Reggiana. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Catanzaro Reggiana, dove seguirla in streaming video

La diretta Catanzaro Reggiana potrà essere seguita sintonizzandosi ai canali Dazn o Dazn1 o collegandosi alla piattaforma di streaming Dazn.

Catanzaro Reggiana, gli emiliani rischiano i playout

La diretta Catanzaro Reggiana andrà in scena alle 15.00 allo Stadio Nicola Ceravolo e vedrà sfidarsi due squadre in situazioni molto diverse di classifica e che hanno affrontato in maniera quasi opposta la stagione, i padroni di casa sono una delle sorprese della stagione stanno lottando per la promozione attraverso i playoff essendo al 4° posto in classifica con 42 punti e arrivando da un’importante vittoria 0-1 contro lo Spezia fuoricasa.

Gli ospiti invece hanno avuto più di qualche difficoltà lungo il campionato e sono in piena lotta per evitare i playout e riuscire a salvarsi, sono al 13° posto con 30 punti e nell’ultima partita hanno pareggiato 2-2 in casa con la Carrarese

Catanzaro Reggiana, probabili formazioni

Per la partita i padroni di casa dovrebbero confermare gli undici scelti dal tecnico Fabio Caserta nell’ultima sfida, 3-5-2 quindi con Pigliacelli in porta, Brighenti, Scognamiglio e Bonini difensori centrali, Situm e Compagnon gli esterni con Pagano, Petriccione e Pompetti a completare il centrocampo, davanti la coppia d’attacco Iemmello La Mantia.

Gli ospiti invece dovrebbero essere schierati con il 4-3-3 dal mister William Viali con Bardi tra i pali, Libutti e Sampirisi esterni bassi con Meroni e Sosa difensori a completare la linea, Ignacchiti, Kabashi e Sersanti in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Portanova e Vergara sulle fasce e Girma punta centrale.

Catanzaro Reggiana, quote e pronostico

La diretta Catanzaro Reggiana è una sfida che sulla carta ha un netto favorito nei padroni di casa che dovrebbero far valere il loro migliore stato di forma e la posizione più alta in classifica per ottenere i punti per staccare definitivamente le inseguitrici e rafforzare la loro posizione tra le prime quattro, gli ospiti d’altro canto continuerebbero il loro periodo di difficoltà con soli 2 punti nelle ultime 4 partite e vedrebbero aggravata la loro situazione di classifica.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Sisal, la vittoria del Catanzaro è data a 2.25, la quota del pareggio è più alta pari a 3.25 così come la vittoria della Reggiana quotata 3.25