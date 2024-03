Diretta/ Catanzaro Reggiana (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie B, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA CATANZARO REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Catanzaro Reggiana evidenzia due formazioni che si ritrovano in classifica rispettivamente al quinto e quindicesimo posto. I punti di distanza tra le due formazioni sono ben 15 con i calabresi sopra in classifica. La grande stagione della ciurma allenata da Vincenzo Vivarini proietta il Catanzaro vicino alle prime quattro posizioni, con il sogno di approdare in serie A. Tre giocatori a brillare di più c’è sicuramente il trittico formato da Iemmello, Biasci e Vandeputte.

I tre calciatori hanno realizzato rispettivamente 11, 8 e 7 gol in questo campionato per la gioia del pubblico giallorosso. Le reti in totale della squadra sono 46, risultando essere il quarto miglior attacco del campionato. Dall’altra parte i granata hanno realizzato 30 gol mentre ne hanno subiti 33. I punti raccolti fino a questo momento dalla squadra di Nesta sono 33 con la posizione in classifica che li vede ad una distanza dal playout. (Marco Genduso)

CATANZARO REGGIANA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Reggiana sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Catanzaro Reggiana sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le ultime 5 partite giocate da entrambe le formazioni prima di quest’oggi. Momento favorevole per i giallorossi che arrivano al match con quattro vittorie nelle ultime 5. Successi contro Ascoli, Cittadella, Bari e Cosenza. Le quattro vittorie sono arrivate due in casa mentre altrettante lontano dal campo interno. Solamente uno il pareggio contro il Sudtirol.

Dall’altra parte gli ospiti nelle ultime quattro partite hanno racimolato quattro punti, frutto di altrettanti pareggi e una sola sconfitta interna contro la Ternana. Le due squadre si sono affrontate quest’anno nella gara di andata con il successo da parte della squadra in maglia granata grazie alla rete decisiva realizzata al minuto 41 da Girma. (Marco Genduso)

NESTA CERCA PUNTI PER LA SICUREZZA

Catanzaro Reggiana è in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo, alle ore 16:15 di sabato 9 marzo: si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che lottano per obiettivi diversi: i calabresi, infatti, sono reduci da tre vittorie di fila e occupano la quinta piazza, in piena zona play-off. Gli emiliani di mister Alessandro Nesta, invece, dopo i tre pareggi contro Brescia, Sudtirol e Ascoli, sono appena fuori la zona play-out, distante appena quattro lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO REGGIANA

Per Catanzaro Reggiana mister Vincenzo Vivarini darà spazio al collaudato 3-5-2: tra i pali Fulignati mentre a comporre il tandem offensivo ci saranno due tra Iemmello, Ambrosino e Donnarumma. In casa ospite, invece, mister Alessandro Nesta dovrà fare a meno dell’infortunato Bardi, al suo posto tra i pali tocca a Satalino. In dubbio anche la presenza di Sampirisi, al suo posto pronto Szyminski.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Catanzaro Reggiana, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra giallorossa vi farebbe guadagnare 2,05 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,20 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione emiliana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,85 volte la somma messa sul piatto.

