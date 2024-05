DIRETTA/ Catanzaro Sampdoria (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie B, 10 maggio 2024)

DIRETTA CATANZARO SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta di Catanzaro Sampdoria, che racconteremo insieme. Finale in grande ascesa per i blucerchiati: la Sampdoria ha rischiato i playout a lungo, ancora a metà marzo era fuori dalla zona playoff e ci è entrata solo alla trentesima giornata con la vittoria di Bari. A proposito: dopo la sconfitta interna contro la Cremonese Andrea Pirlo ha infilato sei vittorie e tre pareggi a fronte della sola sconfitta interna contro il Sudtirol, di fatto per come si era messa la Sampdoria ha preso il massimo possibile e ora può ancora arrivare sesta, ottenendo il fattore campo nel primo turno di playoff in cui sarà una pericolosissima mina vagante.

Contro il Catanzaro potrebbe poi esserci un incrocio in finale: i calabresi hanno disputato una grande stagione, i 96 punti in Serie C potevano rappresentare un indizio ma in cadetteria la squadra di Vincenzo Vivarini ha fatto forse ancora meglio, restando agganciata anche allapromozione diretta e ora chiudendo con una quinta posizione degna di rilievo, e il sogno Serie A ancora vivo. Come finirà oggi? Non resta che chiederlo al campo, perché ci siamo davvero: mettiamoci comodi, la diretta di Catanzaro Sampdoria sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

CATANZARO SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse opzioni per guardare Catanzaro Sampdoria in diretta. Sarà trasmesso su Sky con l’acquisto del pacchetto Calcio, e per chi preferisce lo streaming, è disponibile su NowTv con le stesse modalità. Inoltre, è possibile seguire la partita su Dazn con un abbonamento standard.

TESTA A TESTA

I precedenti della diretta Catanzaro Sampdoria in Serie B sono praticamente nulli e sono riconducibili alla sola gara giocata nel girone d’andata di questo campionato. Nella sfida di andata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova fu la squadra di Vivarini ad imporsi sui blucerchiati guidati da Andrea Pirlo con un 1 a 2 firmato in rimonta da Vandeputte e Brignola. Sono molti di più, invece i precedenti di Catanzaro Sampdoria in Serie A tutti disputati tra il 1971 e il 1983. La prima di queste sfide tra le due squadre risale alla stagione 1971/1972 con un pareggio per 1 a 1 al Ferraris e la vittoria nella sfida di ritorno del Catanzaro per 0 a 1.

Sono tre le vittorie del Catanzaro contro le due della Sampdoria mentre sono solo due i pareggi arrivati nelle partite tra le due squadre. Venerdì 10 maggio, invece, allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro si sfideranno due squadre prive di obiettivi e già sicure di approdare ai prossimi playoff per provare a tornare in Serie A. (Agg. di Andrea Marino)

TUTTO DECISO, O QUASI!

La diretta di Catanzaro Sampdoria promette di essere un interessante incontro per l’ultima giornata di Serie B, in cui entrambe le squadre hanno obiettivi differenti che potremmo scoprire a partire dalle 20,30 di oggi 10 maggio 2024. Il Catanzaro, ormai sicuro del suo quinto posto in classifica, non ha nulla da perdere e potrebbe optare per far riposare alcuni dei suoi giocatori chiave, come già avvenuto nella sconfitta per 1-0 contro la Ternana.

Dall’altra parte invece, la Samp ha l’opportunità di migliorare la propria posizione in classifica: una vittoria e risultati favorevoli negli altri campi potrebbero far avanzare i blucerchiati oltre il loro attuale settimo posto. Gli uomini di Pirlo arrivano con il morale alto dopo due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta per 1-0 contro la Reggiana.

DIRETTA CATANZARO SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Con le probabili formazioni della diretta Catanzaro Sampdoria possiamo notare che i calabresi, del tutto disinteressati al match in questione avendo conquistato la certezza del quinto posto, potrebbe presentarsi con un turnover totale: in difesa per esempio possono giocare Krajnc e Kevin Miranda come centrali, a centrocampo la squalifica di Petriccione impone un cambio con Verna e Pompetti che possono essere titolari, sulle corsie ecco Brignola e Stoppa mentre davanti Alfredo Donnarumma potrebbe giocare davanti in compagnia di uno tra Viotti, Biasci e Iemmello, perché naturalmente qualche giocatore dovrà anche trovare il ritmo giusto.

La Sampdoria di Andrea Pirlo dal canto suo spera di prendersi il pass per il fattore campo nel primo turno dei playoff: Manuel De Luca allora dovrebbe essere titolare, possibilità per Pedrola ma anche Agustin Alvarez con un centrocampo nel quale si candidano Matteo Ricci e Askildsen, in difesa invece attenzione alla candidatura di Stojanovic sulla corsia destra, possibile anche l’inserimento di Andrea Conti che ha giocato le ultime partite con la Primavera e ha dato buone sensazioni, che gli potrebbero garantire una maglia come terzino destro.

CATANZARO SAMPDORIA, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote relative alla diretta di Catanzaro Sampdoria grazie al bookmaker della Snai: sul sito notiamo come il segno 1 sia sfavorito con una quota pari al 2,8. Mentre il segno X è una quota che regalerebbe una moltiplicazione di 3,3. Il segno 2 vincente invece è a 2,5.











