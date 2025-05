DIRETTA CATANZARO SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Calabria la partita tra Catanzaro e Sampdoria è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a colpire subito verso il 7′ con un tentativo di Venuti finito però alto sopra la traversa. Ecco le formazioni ufficiali: CATANZARO (3-5-2) – Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Biasci, Iemmello. A disposizione: Gelmi, Compagnon, Ilie, Scognamillo, La Mantia, Seck, Buso, D’Alessandro, Coulibaly, Corradi, Cassandro, Pittarello. Allenatore: Fabio Caserta. SAMPDORIA (3-4-1-2) – Cragno; Curto, Altare, Pio Riccio; Venuti, Vieira, Yepes, Depaoli; Sibilli; Borini, Coda. A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Bellemo, Akinsamiro, Meulensteen, Niang, Oudin, Bereszynski, Ferrari, Benedetti, Sekulov, Abiuso. Allenatore: Alberico Evani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CATANZARO SAMPDORIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi ne avesse l’intenzione potrà seguire la diretta Catanzaro Sampdoria non in televisione ma in streaming con un abbonamento a DAZN. Gli interessati devono dunque possedere un’iscrizione valida alla piattaforma per sfruttare il sito ufficiale o l’applicazione.

SI COMINCIA!

Con i blucerchiati clamorosamente sull’orlo del baratro, la diretta Catanzaro Sampdoria assume un valore potenzialmente sinistro per gli ospiti liguri, che per non scivolare in guai peggiori devono fare bene sul campo dei calabresi, che invece dal canto loro hanno bisogno di punti per consolidarsi in zona playoff. Insomma, la posta in palio è altissima in un match che ha alle spalle una storia molto lunga, anche se parecchio incostante. Basterebbe dire che dal 1984 al 2023 Catanzaro e Sampdoria non si erano mai trovate una di fronte all’altra, per cui un testa a testa significativo va a coinvolgere solamente le tre partite giocate negli ultimi due campionati di Serie B.

Il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte più un pareggio, la curiosità è che nello scorso torneo c’era stata una doppia vittoria esterna, mentre in molti ricorderanno lo spettacolare pareggio 3-3 nella partita d’andata di sabato 30 novembre scorso. Ci divertiremo anche oggi pomeriggio? Dovrà dirlo la diretta Catanzaro Sampdoria! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANZARO SAMPDORIA, I GIALLOROSSI HANNO MARGINE

Si parte domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 con la diretta Catanzaro Sampdoria. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo le Aquile tentano di difendere il loro piazzamento raggiunto in zona playoff e proseguire la stagione tramite i playoff. In settima posizione con quarantotto punti, proprio come il Palermo davanti per scontri diretti, i giallorossi hano un margine di quattro lunghezze sul terzetto delle inseguitrici composto da Bari, Modena e Cesena. Un’altra sconfitta come quelle rimediate recentemente contro Juve Stabia e Palermo complicherebbe però la strada verso la promozione.

La Samp si sta dando invece parecchio da fare per provare a salvarsi entro la fine della stagione 2024/2025. I liguri, sotto la guida del tecnico Evani, hanno evitato il KO pareggiando senza segnare contro la Cremonese nel turno infrasettimanale toccando così quota trentasei in graduatoria, raggiungendo e scavalcando la Salernitana che ha sin qui conquistato lo stesso bottino. La Reggiana ed il Brescia sono lontani appena due punti e con una vittoria si potrebbe addirittura agganciare il Frosinone.

DIRETTA CATANZARO SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Caserta dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Pigliacelli, Scognamillo, Antonini, Bonini, Cassandro, Pompetti, Coulibaly, Pontisso, Quagliata, Pittarello e Iemmello se pensiamo alle probabili formazioni della diretta Catanzaro Sampdoria nonostante la sconfitta patita in settimana. Il modulo 4-4-2 con Cragno, Curto, Ferrari, Altare, Depaoli, Vieira, Benedetti, Yepes, Beruatto, Sibilli e Niang sarà invece la soluzione adottaa da mister Evani anche in questo caso per i suoi blucerchiati che arrivano invece da un pareggio.

DIRETTA CATANZARO SAMPDORIA, LE QUOTE

Se teniamo conto della classifica alla vigilia di questo trentasettesimo turno di campionato le quote dei bookmakers risultano favorevoli ai giallorossi nel pronostico della diretta Catanzaro Sampdoria. I calabresi vengono dati vincenti a non più di 2.10 sia da Sisal che da Snai e queste agenzie di scommesse sportive fissano entrambe a 3.25 pure l’eventuale pareggio espresso col segno x. Il successo dei blucerchiati è dunque l’eventualità meno concreta come suggerito pure dal 2 quotato rispettivamente a 3.40 ed a 3.55.