DIRETTA CATANZARO SASSUOLO: SUPER SFIDA!

Pronti a stupirci e a regalare spettacolo in questa diretta di Catanzaro Sassuolo, prima partita di Serie B per le due squadre con il fischio di inizio fissato per oggi 18 agosto alle ore 20,30. L’anno scorso i calabresi hanno stupito tutti con una promozione nella Serie Cadetta da ricordare, cosa potranno fare questa stagione è tutto da scoprire ma di sicuri si sono affidati alla persona giusta: Caserta.

Il Sassuolo riparte invece da Grosso, dopo una retrocessione che nessuno si aspettava. Bisogna rifondare e Carnevali è sempre bravo a trovare i giocatori giusti al momento giusto. L’obiettivo è tornare in Serie A il prima possibile, sarà difficile senza Berardi dai primi mesi, ma l’obiettivo è alla portata.

DIRETTA CATANZARO SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sono moltissime le occasioni per vedere in diretta Catanzaro Sassuolo, iniziamo dalle modalità più classiche ossia quella di Sky, che tramite l’acquisto del pacchetto calcio renderà visibile per tutti gli utenti la Serie B. In alternativa, per gli utenti più Smart abbiamo sia Dazn che NowTv. La prima piattaforma renderà visibile la partita con un abbonamento classico, mentre NowTv lo farà con le stesse modalità di Sky.

CATANZARO SASSUOLO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione di Catanzaro Sassuolo alle probabili formazioni del match: per i calabresi spazio a Vandeputte arrivato dal mercato. In Serie C è stato un giocatore fondamentale e sembra pronto per il grande salto. I neroverdi invece, come detto in precedenza faranno a meno di Berardi all’inizio della stagione, ma i giocatori non mancano di certo.

Pinamonti rimane la punta a cui si affiderà Grosso, giocatore completo capace di segnare in tutti i modi a seconda dell’occasione che gli presenterà. Anche se potrebbe lasciare la squadra se dovesse arrivare l’occasione giusta, in quel caso facciamo attenzione a Mulattieri.

CATANZARO SASSUOLO, LE QUOTE

La Sisal sembra puntare sugli ospiti di Catanzaro Sassuolo, infatti il segno 1 è sfavorito con una quota pari a 2,5 mentre quella dei neroverdi vincenti è a 2,1. Il pari invece è a 2,6 ed è distinto come di consueto dal segno della X.