CATANZARO SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-0): TANTI CARTELLINI

Dopo Elia, lo Spezia vede sventolarsi un altro cartellino giallo per Aurelio che entra in ritardo su Cassandro. In questi minuti la partita è bloccata con i padroni di casa che stanno difendendo ordinati contro uno Spezia che non trova spazi e prova ad affidarsi ai suoi esterni.

Al 26′ arriva anche la prima ammonizione per il Catanzaro con Quagliata che stende Elia e si prende il cartellino. Lo Spezia continua a pressare dalla destra ma il Catanzaro respinge le avanzate di Elia. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA CATANZARO SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-0): PADRONI DI CASA NERVOSI

Continua il forcing degli ospiti nella diretta Catanzaro Spezia con Kouda che calcia due volte da fuori area senza trovare il vantaggio. Il Catanzaro sembra da subito molto nervoso e non riesce a giocare il suo calcio

Al 18′ arriva anche il primo cartellino giallo del match contro lo Spezia che vede l’ammonizione per Elia. (Agg. di Andrea Marino)

CATANZARO SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-0): LIGURI VICINI AL VANTAGGIO

Inizia il match al Ceravolo di Catanzaro che ha osservato un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del pugilato Dino Benvenuti. La prima occasione del match arriva dopo soli due minuti ed è in favore dello Spezia che va subito vicino al gol.

A rendersi pericoloso è Pio Esposito che salta di testa da calcio d’angolo ma non trova la porta per pochi centimetri da ottima posizione. L’inizio di partita vede subito molto pericolosi i liguri che spingono sull’acceleratore per sbloccare il match il prima possibile. (Agg. di Andrea Marino)

Diretta Catanzaro Spezia (risultato 0-0): si comincia!

Siamo al via della diretta Catanzaro Spezia, una partita che non ha troppi precedenti ufficiali e, per di più, soltantro quattro nel secondo in corso visto che gli altri quattro sono riferiti addirittura agli anni Trenta del XX secolo. Ad ogni buon conto calabresi e liguri si sono affrontati solo in Serie B: il bilancio complessivo parla di tre vittorie del Catanzaro contro due dello Spezia – dunque ci sono anche tre pareggi – dal 2023 a oggi la situazione non cambia visto che i giallorossi hanno due successi e i bianchi uno, nel febbraio 2024 al Picco è finita 1-1 per l’unico pareggio in epoca recente.

Catanzaro che ha saputo vincere a La Spezia nel febbraio scorso, ma anche 3-0 alla fine di agosto 2023: gol realizzati da Tommaso Biasci e Marco Pompetti con in mezzo l’autorete di Dimitrios Nikolaou e sullo 0-0 rigore parato da Andrea Fulignati a Luca Moro, quest’anno però (a fine dicembre) lo Spezia ha vinto al Nicola Ceravolo grazie al gol di Francesco Pio Esposito e allora attenzione, una vittoria ligure questa sera potrebbe essere definitiva per il regolamento ma adesso affidiamoci al campo, la diretta Catanzaro Spezia sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Catanzaro Spezia, come vedere la partita

La diretta Catanzaro Spezia verrà giocata alle 20.30 e da quell’ora sarà possibile vederla su Dazn e su smartphone in diretta streaming video sul sito internet o sull’app.

Catanzaro Spezia, bianconeri all’esordio nei playoff

Allo Stadio Nicola Ceravolo si giocherà la diretta Catanzaro Spezia , partita d’andata delle semifinali playoff di Serie B che potrebbe già dare molte indicazioni sulla possibile finalista, i giallorossi si sono posizionati al sesto posto e nella prima partita dei playoff sono riusciti a vincere 1-0 contro il Cesena, in una partita casalinga che avrebbe potuto avere un esito molto diverso se gli emiliani non avessero sbagliato un calcio di rigore.

I bianconeri invece partecipano alla loro prima partita nei playoff, grazie al loro posizionamento in alto nella classifica finale della stagione, potrebbero quindi arrivare freschi alla partita ma c’è anche il rischio che abbiano perso un po’ del ritmo di gara in queste settimane di pausa.

Formazioni Catanzaro Spezia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Catanzaro Spezia i due tecnici si affideranno ai loro migliori giocatori o a quelli che in questi giorni di preparazione alla partita hanno dimostrato di essere più pronti e più in forma, Fabio Caserta quindi confermerà il 3-5-2 con Pigliacelli, Bonini, Scognamillo e Brighenti in difesa, Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso e Quagliata a centrocampo, Iemmello e Biasci in attacco. Per Luca D’angelo stesso 3-5-2 con Gori tra i pali, Bertola, Hristov e Wisniewski i tre difensori centrali, Elia e Mateju gli esterni con Cassata, Nagy e S. Esposito in mezzo al campo, Lapadula e F. P. Esposito la coppia d’attacco.

Diretta Catanzaro Spezia, quote e possibile risultato finale

Essendo la diretta Catanzaro Spezia la prima sfida di un’importantissima partita di playoff le quote che i siti di scommesse come Sisal assegnano ai possibili risultati sono abbastanza alte e non troppo distanti tra loro, una squadra è comunque considerata favorita per la vittoria e sono i bianconeri dati a 2.30, la vittoria dei giallorossi invece dovrebbe essere la più difficile da vedere e per questo è pagata 3.40, infine c’è il pareggio che è fissato a 3.00. Come detto ad influire è sicuramente la posizione finale in classifica che vede i liguri meglio posizionati, la squadra calabrese però non è da sottovalutare e ha già dimostrato di poter essere pericolosa.