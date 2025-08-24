Serie B, Diretta Catanzaro Sudtirol, streaming video tv: dopo le sconfitte in Coppa Italia, le due squadre cercano riscatto in campionato (24 agosto 2025)

DIRETTA CATANZARO SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Due realtà molto lontane sia per la geografia sia per la storia calcistica delle due società, la diretta Catanzaro Sudtirol tuttavia si proporrà per la terza stagione consecutiva nel campionato di Serie B e di conseguenza possiamo contare quattro precedenti ufficiali tra i calabresi e gli altoatesini, per di più tutti negli ultimi due anni e quindi molto significativi anche per quanto riguarda l’attualità. Per il Sudtirol questa è una sfida finora stregata, almeno in termini di vittorie: gli altoatesini hanno infatti ottenuto al massimo due pareggi, che si accompagnano evidentemente ad altrettante vittorie per il Catanzaro.

Nello scorso campionato di Serie B 2024-2025, la diretta Catanzaro Sudtirol aveva visto la perentoria vittoria casalinga per 3-0 dei calabresi nel match d’andata domenica 27 ottobre 2024, mentre il ritorno a Bolzano era terminato con un pareggio per 1-1 domenica 12 gennaio scorso. Fin qui la storia, chissà se sarà confermata anche questa sera allo stadio Nicola Ceravolo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA CATANZARO SUDTIROL, STREAMING VIDEO

Avete due possibilità se volete vedere la diretta Catanzaro Sudtirol. La prima soluzione è l’abbonamento a DAZN mentre la seconda ad Amazon Prime Video, precisamente al canale tematico LaB Channel. La diretta streaming è di conseguenza visibile sulle applicazioni di DAZN e Amazon Prime.

CATANZARO SUDTIROL, CAMBIARE PASSO

Sta finalmente per cominciare la Serie B e la diretta Catanzaro Sudtirol è senza dubbio uno dei match più interessanti di questa prima giornata di cadetteria. La gara si giocherà presso lo stadio Nicola Ceravolo domenica 24 agosto 2025 alle ore 21.00.

I giallorossi hanno chiuso la passata stagione con l’eliminazione in semifinale playoff per la Serie A contro lo Spezia mentre in questa stagione l’esordio è arrivato a Reggio Emilia con il Sassuolo in Coppa Italia, match terminato 1-0 per i neroverdi con gol di Doig.

Il Sudtirol invece a differenza del Catanzaro non è riuscito a raggiungere i playoff nel 2024/2025, terminando a 7 punti dall’ottava piazza. Anche i biancorossi sono subito usciti dalla Coppa Italia subendo la rimonta del Como per 3-1 (vantaggio iniziale di Casiraghi).

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SUDTIROL

Il Catanzaro scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta Pigliacelli, protetto dal quartetto Brighenti, Frosinini, Matias Antonini e Di Chiara. A centrocampo spazio a Rispoli e Petriccione con Nuamah, Liberali e Pontissio sulla trequarti che supporteranno Iemmello.

Assetto tattico diverso per il Sudtirol che giocherà con il 3-5-2. Tra i pali Adamonis, terzetto arretrato con Kofler, Bordon e Giorgini. I due esterni tutta-fascia saranno El Kaouakibi e Davi con Coulibaly, Tait e Mallamo in mediana. Davanti Pecorino e Casiraghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANZARO SUDTIROL

Le quote danno come squadra favorita il Catanzaro a 2.30 rispetto ai 3.30 del Sudtirol e i 2.95 del pareggio. Per quanto riguarda le reti segnate, l’Over 2.5 è a 2.25 con l’Under a 1.57.