Diretta/ Catanzaro Sudtirol (risultato finale 2-2): Pecorino ritrova il pari! (17 febbraio 2024)

DIRETTA CATANZARO SUDTIROL (RISULTATO 2-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Nicola Ceravolo le formazioni di Catanzaro e Sudtirol si annullano a vicenda pareggiando per 2 a 2. Nel primo tempo gli ospiti partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Kurtic di testa su calcio d’angolo di Casiraghi ma i padroni di casa non rimangono a guardare e reagiscono trovando il gol del pareggio per merito di Brighenti, intorno al 31′.

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto poco prima ed i giallorossi completano il sorpasso con larete siglata da Antonini Lui sul corner di Pompetti. Nell’ultima parte dell’incontro il gol di Pecorino, supportato da Tait, per i biancorossi ripristina la parità al 59′ e sul frone opposto Brighenti lascia i suoi in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata per doppia ammonizione all’80’. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente al Catanzaro di portarsi a quota 39 ed al Sudtirol di salire a 28 punti nella classifica della Serie B. (cronaca Alessandro Rinoldi)

CATANZARO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Catanzaro e Sudtirol è cambiato ed è adesso di 2 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio al Ceravolo, il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente e così i giallorossi completano la rimonta con il gol del sorpasso siglato da Atonini Lui, su assist da corner di Pompetti. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Kurtic al 52′ fra i giocatori del Sudtirol. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Catanzaro e Sudtirol sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Vivarini reagiscono trovando il gol del pareggio intorno al 31′ per merito di Brighenti, sugli sviluppi di un calcio di punizione e con la complicità di un errore commesso da Pecorino. Fino a questo momento il direttore di gara Luca Zufferli, proveniente dalla sezione di Udine, ha ammonito rispettivamente D’Andrea al 41′ da una parte e Scaglia al 43′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Calabria la partita tra Catanzaro e Sudtirol è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Valente partono benissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Kurtic, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto dal suo compagno Casiraghi. Ecco le formazioni ufficiali: CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Scognamillo; D’Andrea, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. Allenatore: Vivarini. SUDTIROL (3-5-2) – Poluzzi; Kofler, Scaglia, Cagnano; Molina, Tait, Arrigoni, Casiraghi, Davi; Kurtic, Pecorino. Allenatore: Valente. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

Anche per la diretta di Catanzaro Sudtirol c’è il momento statistiche dove insieme vedremo qualche trend particolare delle due squadre cercando di capire cosa stiamo per andare a vedere in campo. Il Catanzaro sembra dare il meglio di sè nella prima metà del secondo tempo, con il 24% dei suoi gol realizzati tra i minuti 46 e 60. Questo suggerisce che la squadra è particolarmente pericolosa nel periodo iniziale dopo l’intervallo. D’altra parte i tirolesi dimostrano una notevole capacità di reazione nella fase finale delle partite, con il 40% dei gol segnati tra i minuti 76 e 90.

Quindi non si può dire che la partita è in cassaforte fino al triplice fischio quando si gioca contro di loro. Entrambe le squadre hanno una curiosa statistica che vale la pena di segnalare: nessuna delle due compagini infatti è a digiuno di gol, infatti in 12 partite solo una volta hanno mancato i nove metri della porta. Inoltre il Catanzaro ha subito gol nelle ultime 8 partite, indicando una possibile area di miglioramento nella difesa. Detto questo è il momento di vedere insieme anche le formazioni ufficiali del match! (agg. Gianmarco Mannara)

CATANZARO SUDTIROL: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Catanzaro e Sudtirol sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le gare giocate tra queste due formazioni. Questa sfida è fondamentale per i padroni di casa nel tentativo di ritornare ad imbastire un nuovo filotto di vittorie che manca ormai dalle tre consecutive a fine 2023. Nel campionato di serie B le due squadre si sono affrontate solamente nella gara di andata.

La partita è terminata con il risultato di 0-1 in favore dei giallorossi grazie alla rete al minuto 43 firmata dall’attaccante e capitano del Catanzaro Pietro Iemmello. L’attaccante ha sfruttato l’assist del centrocampista Luca Verna per spedire in porta il pallone della vittoria. Si trattava della nona giornata di campionato e fu giocata il 7 ottobre 2023. (Marco Genduso)

CATANZARO SUDTIROL: VIVARINI HA RIPRESO A CORRERE!

Catanzaro Sudtirol, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Sabato scorso, il Catanzaro è tornato alla vittoria dopo tre partite, vincendo uno spettacolare 3-2 in casa contro l’Ascoli. È stata una partita vissuta sulle montagne russe, con il primo tempo che si è chiuso sul 2-1 per gli ospiti (Mantovani e Botteghin segnando per l’Ascoli, mentre Antonini aveva segnato inizialmente per i calabresi). Tuttavia, dopo l’espulsione di Valzania dell’Ascoli al 58′, i giallorossi hanno ribaltato il punteggio con un autogol di Bellusci all’81’ e il terzo gol di Iemmello all’86’. Questa vittoria ha portato il Catanzaro al sesto posto in classifica con 38 punti, due in più del Cittadella.

D’altra parte, il Sudtirol ha subito la loro undicesima sconfitta della stagione nel weekend, perdendo per 3-0 in casa contro il Venezia. La partita al Druso si è complicata già al 12′ con il gol ospite di Pohjanpalo e si è praticamente conclusa con l’espulsione di Masiello al 75′. A quel punto, i lagunari hanno approfittato, segnando in contropiede con Zampano (81′) e ancora con il finlandese Pohjanpalo (93′). Questa sconfitta ha lasciato il Sudtirol fermo a 27 punti, con un vantaggio di cinque punti sulla zona playout.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Scognamillo; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Risponderà il Sudtirol allenata da Federico Valente con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Kofler, Scaglia, Cagnano; Ciervo, Tait, Arrigoni, Davi; Casiraghi; Pecorino, Merkaj.

CATANZARO SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











