Diretta/ Catanzaro Taranto streaming video e tv. Capolista da record (Serie C)

Catanzaro Taranto, in diretta sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. La capolista del girone C riprende il suo cammino dopo un 2022 da record. 17 vittorie e 3 pareggi nelle prime 20 partite per i calabresi con 56 gol fatti e 8 subiti. I punti di vantaggio sull’ottimo Crotone secondo sono però solo 6 e i giallorossi sono costretti a mantenere il ritmo forsennato per puntare dritti alla Serie B.

Il Taranto fa parte del gruppo a quota 27 punti dal settimo all’undicesimo posto, a +6 sulla zona play out e con i play off che sembrano un obiettivo realistico dopo il recente miglioramento con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite disputate in campionato. Il 17 ottobre 2021 il Catanzaro ha vinto con un netto 3-0 l’ultimo precedente interno disputato contro il Taranto, i pugliesi in tutti i precedenti di campionato dal 1947 ad oggi non sono mai riusciti ad espugnare lo stadio Ceravolo.

CATANZARO TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Catanzaro Taranto sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Taranto, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Mulè, Brighenti Gatti; Katseris, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Risponderà il Taranto allenato da Ezio Capuano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loliva, Evangelisti, Antonini Lui, Manetta, Formiconi, Mastromonaco, Labriola, Mazza, Ferrara, Guida, Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANZARO TARANTO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.80, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.

