Diretta Catanzaro Teramo/ Streaming video tv: grande incrocio al Ceravolo (Serie C)

DIRETTA CATANZARO TERAMO: SFIDA DELICATA

Catanzaro Teramo sarà diretta dal signor Marco Acanfora, e si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 11 novembre: al Nicola Ceravolo, per la decima giornata nel girone C della Serie C 2020-2021, va in scena una partita appassionante, tra due squadre che non nascondono le loro ambizioni e stanno facendo molto bene. Il Catanzaro arriva dal colpo grosso di Avellino: tre gol per riprendere la marcia che si era in qualche modo interrotta, adesso la classifica è leggermente migliore e il primo obiettivo è quello di confermarsi in zona playoff, per poi fare anche qualcosa in più. Sta volando invece il Teramo, che ha riposato nell’ultimo turno (in precedenza aveva vinto a Pagani): ancora imbattuti, gli abruzzesi hanno due partite da recuperare e dunque possiamo dire che siano la capolista virtuale del girone, potendo scavalcare le squadre che stanno davanti. Potrebbe essere l’anno buono per la promozione, ma naturalmente si ragiona partita dopo partita e tenendo sempre i piedi per terra. Noi aspettiamo con trepidazione la diretta di Catanzaro Teramo, e nel frattempo facciamo una valutazione su quelli che potrebbero essere le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CATANZARO TERAMO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Teramo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TERAMO

Si avvicina Catanzaro Teramo, ed è il momento delle scelte: nel suo 3-4-1-2 Antonio Calabro deve valutare chi far giocare tra Di Massimo, Curiale e Di Piazza davanti, tutti sono andati in gol al Partenio e dunque la decisione è difficile, anche perché un certo Evacuo reclama spazio e potrebbe averlo, non essendo stato impiegato domenica. Carlini sarà il trequartista; in mezzo al campo Daniele Altobelli e Corapi possono rilevare Risolo e Verna (ma almeno uno dovrebbe giocare), Casoli e Contessa agiranno sugli esterni con Pasquale Fazio, Luca Martinelli e Riccardi a proteggere il portiere Branduani. Il Teramo di Massimo Paci gioca con il 4-3-3, e avendo riposato ha meno bisogno di turnover: Michal Lewandowski tra i pali, Salim Diakite e Piacentini davanti a lui con Lasik e Tentardini ad agire sugli esterni bassi, a comandare le operazioni nella zona nevralgica è Arrigoni che sarà supportato da Carlo Ilari (doppietta al Torre) e Mungo. Il tridente offensivo è comandato da Pinzauti: avanzano la loro candidatura Bunino e Birligea che però partono indietro nelle gerarchie di questa partita, così anche Minelli per un eventuale posto sugli esterni che dovrebbero essere coperti da Cappa e Davide Di Francesco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Catanzaro Teramo, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,10 volte la cifra investita.



