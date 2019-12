Diretta Catanzaro Ternana/ Streaming video tv: scontro in zona play off (Serie C)

Catanzaro Ternana, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, è la partita in programma oggi, domenica 1 dicembre 2019, nella 17^ giornata di Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Classifica alla mano c accorgiamo subito che si tratta di una partita piuttosto importante in ottica play-off in quanto entrambe le contendenti si trovano in piena lotta anche se con punteggi decisamente differenti. Nello specifico il Catanzaro si trova al sesto posto della graduatoria con 24 punti messi da parte in 15 gare giocate (i giallorossi hanno visto il rinvio della sfida con la Vibonese per maltempo) per un record che prevede 7 vittorie e 5 sconfitte. Decisamente migliore fino ad oggi il cammino della Ternana che si trova al secondo posto della classifica generale con 33 punti in 16 partite. Insomma un incontro che sulla carta si preannuncia piuttosto equilibrato e soprattutto emozionante con tre punti in palio molto importanti anche per la formazione umbra che potrebbe non perdere la scia della capolista Reggina. Per il Catanzaro invece l’esigenza di fare risultato in un incontro non semplice in maniera tale da mantenersi all’interno della zona play-off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Catanzaro Ternana non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

DIRETTA CATANZARO TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella 17^ giornata di Serie C, il Catanzaro dovrebbe scendere sul terreno di gioco con una formazione che prevede la difesa a tre, un folto centrocampo a cinque e una coppia offensiva. In porta ci sarà certamente Di Gennaro con Celiento sul centrodestra, Martinelli centrale e sul centro-sinistra Pinna. A centrocampo sulla corsia laterale di destra andrà ad agire Statella, sul fronte laterale di sinistra invece ci sarà Favalli e nel mezzo Maita con ai fianchi Casoli e Tascone. Non ci dovrebbero essere dubbi sulla conferma del duo offensivo composto da Nicastro reduce da un gol rifilato la scorsa settimana a Catania, e Kanoute. La risposta della Ternana sarà affidata ad uno schieramento basato sul 4-3-3. Tozzo a difendere i pali, Nesta a fungere da terzino di destra, Mammarella sulla fascia di sinistra e nel mezzo Celli e Suagher. A centrocampo ai fianchi di Palumbo ci saranno Paghera e Salzano. La punta centrale ancora una volta è Guido Marilungo (a digiuno di gol dalla sfida con la Paganese) con a supporto Furlan e Ferrante.

LA CHIAVE TATTICA

In pratica ci si può attendere un incontro piuttosto contratto soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa i quali ben sapendo la forza anche in contropiede della formazione ospite, cercheranno di non prestare il fianco a questo genere di iniziativa. Molto dipenderà anche dalla capacità di fare filtro nella zona centrale del campo mentre gli ospiti andranno ad azionare maggiormente le ali esterne per far arrivare palloni interessanti agli attaccanti in zona centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le principali agenzie di scommesse operanti nel settore italiano ed in particolar modo di SNAI, in questo incontro parte leggermente favorito il Catanzaro nonostante i risultati ottimali conseguiti fino a questo momento dalla Ternana. In particolare la vittoria della formazione di casa viene pagata con una quota pari a 2,40 mentre il pareggio si attesta intorno al 3,05 e l’eventuale successo della formazione Umbra darebbe diritto a 3 volte la posta in palio giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA