Diretta/ Catanzaro Trapani, streaming video e tv: caos per i siciliani (Serie C)

DIRETTA CATANZARO TRAPANI: CALABRESI FAVORITI!

Catanzaro Trapani, diretta dal signor Carella di Bari, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. Sfida a forte rischio di svolgimento visto che i giallorossi non sanno se gli ospiti arriveranno o meno in Calabria. La crisi societaria del Trapani è infatti sempre più grave, e dopo il match d’esordio in campionato non disputato contro la Casertana per il tesseramento irregolare del medico sociale, i granata non si sono presentati neanche a Brescia per la prevista sfida di Coppa Italia. Al di là delle sconfitte tavolino, se non si aprirà una trattativa per una nuova proprietà il Trapani rischia di dare forfait al campionato prima ancora di cominciare, un epilogo amarissimo che danneggerebbe molto anche l’immagine del torneo di terza serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CATANZARO TRAPANI

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Catanzaro Trapani, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TRAPANI

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Catanzaro e Trapani. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Calabro con un 3-5-2: Branduani; Pinna, Riggio, Fazio; Verna, Urso, Casoli, Contessa, Corapi; Di Piazza, Carlini. Gli ospiti guidati in panchina da Oberdan Biagioni saranno chiamati a schierare una formazione probabilmente composta da molti giovani, bisognerà capire però se la crisi societaria dei siciliani potrà risolversi in tempo per evitare quanto già accaduto nel match contro la Casertana.





