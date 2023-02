Diretta/ Catanzaro Turris streaming video tv: i campani sognano il miracolo

DIRETTA CATANZARO TURRIS: LA CAPOLISTA VUOLE VINCERE ANCORA

La diretta di Catanzaro Turris, partita in programma mercoledì 1 febbraio ore 18:00, racconta di una sfida che ha ben poco da dire sulla carta. La capolista, ancora imbattuta quando siamo arrivati a ventiquattro partite giocate, affronterà una Turris in chiara e netta difficoltà. I campani non vincono dal 27 novembre quando ebbero la meglio sul Messina. Da lì in poi seguirà un lunghissimo percorso senza successo con cinque pareggi e quattro sconfitte.

Se già i numeri generali sul Catanzaro fanno paura, quelli in casa rappresentano la perfezione calcistica con dodici successi in dodici partite e una differenza reti di +36 frutto di 40 gol fatti e appena quattro subiti. Un ruolino di marcia impressionante che non sembra finire mai. Anche se con statistiche inferiori, non ci si può lamentare del rendimento esterno della Turris capace di vincere quattro partite, pareggiarne due e perderne cinque, risultati che posizionano i campani al settimo posto tra le venti squadre per quanto riguarda i punti fatti lontano dalla Campania.

DIRETTA CATANZARO TURRIS STREAMING VIDEO

La diretta della sfida Catanzaro Turris sarà trasmessa su Eleven Sports, tale piattaforma vanta di tutte le partite di Serie C. Usufruibile l’abbonamento stagionale e mensile. La diretta Catanzaro Turris è visionabile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

CATANZARO TURRIS PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Turris vede verosimilmente la capolista usufruire del modulo 3-4-1-2. Indossa i guantoni Fulignati, come braccetti destro e sinistro Martinelli e Scognamillo, tra i due, Brighenti.

Nella zona nevralgica del campo l’esterno destro Situm col corrispettivo Vandeputte, intermedi Verna e Ghion.

Brignola il trequartista e sul piede d’attacco il duo Biasci e Iemmello.

Gli avversari campani ribatteranno con il classico ma efficace 4-3-3. Perina tra i due pali, difensori della rete saranno Vitiello, Miceli, Frascatore. Come giocatori di linee arretrate troveremo Di Franco, Maldonado e l’esterno Haoudi. Chiude il tandem offensivo composto da Ercolano, Maniero e Guida

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Catanzaro Turris sono nettamente dalla parte dei giallorossi. Su Snai, l’1 fisso è dato appena a 1.21 mentre il pareggio a 5.75. Il successo ospite è pagato undici volte la pasto in palio, a dimostrazione della grande differenza tra le due squadre.

Più probabile che una delle due squadre, se non entrambe, rimanga a secco piuttosto che l’esito Gol. Infatti il No Gol è dato a 1.53 contro i 2.30 nel caso tutte e due le squadre mettano a referto almeno una rete. La grande vena realizzativa del Catanzaro vede l’Over 2.5 statisticamente più fattibile dell’Under: 1.65 da una parte, 2.05 dall’altra.











