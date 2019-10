Diretta Catanzaro Virtus Francavilla/ Streaming video tv: biancazzurri per la top 10

Catanzaro Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Dopo aver preso la testa della classifica nel girone C, i calabresi padroni di casa sono andati incontro ad una flessione che li ha visti scivolare al quarto posto in classifica, a tre lunghezze dalla Ternana capolista. Catanzaro reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, contro la Viterbese e nell‘ultimo turno disputato sul campo della Casertana. Nel mezzo, il successo interno contro il Rieti, con i giallorossi che proveranno a sfruttare di nuovo il fattore campo contro una Virtus Francavilla insidiosa, ma che proprio contro la Ternana prima in classifica ha visto interrompersi la serie positiva che l’aveva vista protagonista con due vittorie (compresa quella storica nel derby contro il Bari) e due pareggi. il Francavilla resta comunque a metà classifica con nove punti conquistati in sette partite.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

La diretta tv di Catanzaro Virtus Francavilla non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Catanzaro Virtus Francavilla, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-4-3 per il Catanzaro guidato in panchina da Auteri, schierato con: Di Gennaro; Signorini, Martinelli, Quaranta; Casoli, Maita, Risolo, Nicoletti; Nicastro, Bianchimano, Kanoute. 3-5-2 per la Virtus Francavilla allenata da Trocini in campo con: Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Albertini, Gigliotti, Zenuni, Bovo, Nunzella, Perez, Vazquez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Catanzaro Virtus Francavilla, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella calabrese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.65 volte la somma investita, mentre viene offerta a 4.85 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.80 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA