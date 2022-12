Diretta Catanzaro Virtus Francavilla/ Streaming video tv: ecco la capolista (Serie C)

DIRETTA CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA: RISULTATO SCONTATO?

Catanzaro Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Andrea Bordin della sezione Aia di Bassano del Grappa, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 dicembre 2022, presso lo Stadio Nicola Ceravolo della città calabrese per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Basta uno sguardo alla classifica del gruppo per capire che la diretta di Catanzaro Virtus Francavilla vedrà sotto i riflettori soprattutto la splendida capolista con i suoi 44 punti, mentre la Virtus Francavilla a quota 19 è vicina alla zona playoff, ma oggi è attesa da una missione ai limiti dell’impossibile.

DIRETTA/ Catanzaro Giugliano (risultato finale 3-0): altro tris della capolista!

Nel turno infrasettimanale di mercoledì, il Catanzaro ha confermato ancora una volta tutta la sua forza vincendo con un netto 3-0 casalingo contro il Giugliano e consolidando ancora di più il proprio primato grazie ai risultati negativi delle uniche due inseguitrici rimaste, mentre la Virtus Francavilla ha fatto un favore proprio alla capolista con il bel successo per 3-2 sul Pescara, ma adesso proverà a dare fastidio anche agli scatenati calabresi. Sarà tutto scontato sul campo oppure la diretta di Catanzaro Virtus Francavilla potrà regalarci emozioni impreviste?

Diretta/ Pescara Catanzaro (risultato finale 0-3): la capolista se ne va!

CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Virtus Francavilla non sarà purtroppo garantita sui canali di Sky Sport, non essendo questa partita fra le selezionate per la giornata di Serie C. Di conseguenza resta valida solamente la possibilità della diretta streaming video di Catanzaro Virtus Francavilla, che sarà naturalmente fornita dalla piattaforma Eleven Sports, che già da alcuni anni è la “casa” di tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Catanzaro Virtus Francavilla. Naturalmente dopo un turno infrasettimanale il turnover potrebbe farsi sentire, come punto di riferimento citiamo comunque per il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini il modulo 3-4-1-2, con questi possibili titolari: Fulignati in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Scognamillo, Brighenti e Martinelli; a centrocampo ecco invece una linea a tre con Vandeputte, Ghion, Verna e Tentardini; infine l’attacco potrebbe vedere Bombagi trequartista alle spalle delle due punte Biasci e Iemmello.

Diretta/ Monopoli Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): ci pensa Falbo!

Per quanto riguarda invece la Virtus Francavilla allenata da Nicola Antonio Calabro, dobbiamo osservare che gli ospiti pugliesi dovranno fare a meno dello squalificato Patierno. Come modulo proviamo ad indicare un 4-3-2-1 con Avella in porta; Solcia, Miceli, Idda e Caporale davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Di Marco, Risolo e Mastropietro; infine ecco Maiorino e Cisco sulla trequarti, a sostegno del centravanti che potrebbe essere Perez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Catanzaro Virtus Francavilla secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che naturalmente ritiene favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 a 1,35, mentre poi si sale già a quota 4,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Virtus Francavilla a vincere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA