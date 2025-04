DIRETTA CAVESE AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Cavese Audace Cerignola, due squadre che pnntano molto sui tre punti ogi ma per motivi diversi. Chi avrà la meglio? Cerchiamo di capirlo esaminando i trend che vengono fuori analizzando le statistiche, fondamentali nel calcio moderno per capire cosa hanno in testa i due allenatori. Partiamo dai padroni di casa, squadra incline alla difesa come mostra il dato sui 23 metri di distanza media dalla porta, il che li porta poi a usufruire di molti contropiedi nell’arco della partita.

Abbiamo dunque poi il 22% di reti subite a difesa schierata, questo potrebbe essere un malus per i pugliesi che invece tendono ad essere più inclini a punire gli errori avversari, abbiamo il 32% proprio in questo frangente. Questo però non significa che in un modo o nell’altro l’Audace non possa vincere oggi, visto che abbiamo la miglior difesa con 0,6 reti subite e un attacco da 1,5 reti. Andrà davvero in favore dei pugliesi questo match? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cavese Audace Cerignola, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAVESE AUDACE CERIGNOLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale Sky Sport 254 è quello da selezionare sulla tv per vedere la diretta Cavese Audace Cerignola, se sei abbonato a Sky. Lo streaming sarà garantito dall’applicazione di Sky Go così come dal servizio di Now, tramite l’app Now Tv.

CAVESE AUDACE CERIGNOLA, PUGLIESI A CACCIA DELLA VETTA

Si gioca domenica 6 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Cavese Audace Cerignola. Presso lo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni i gialloblu proveranno ad aggiudicarsi un altro successo in trasferta per raggiungre la vetta del girone C, attualmente occupata dall’Avellino. Gli Ofantini sono dunque secondi in graduatoria con sessantuno punti, distanti appena due lunghezze dai Lupi, ed arrivano dal successo ottenuto nel derby contro il Monopoli lo scorso weekend.

I padroni di casa non vogliono però certo arrendersi a priori e provare piuttosto a bissare la vittoria conquistata nell’ultimo turno in casa contro il Trapani. I campani sono undicesimi ma con trentotto punti sin qui guadagnati, ovvero gli stessi della Juventus Next Gen che sta davanti a loro. L’Altamura non può insidiare i blufoncé nell’immediata sebbene questi non possano permettersi più di un KO consecutivo e nel mirino c’è invece il Giugliano, oltre al piazzamento dei giovani bianconeri.

CAVESE AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cavese Audace Cerignola ci indicano un 3-5-2 con Lamberti, Evangelisti, Piana, Saio, Vitale, Sannipoli, Pezzella, Fella, Rossi, Chiricò e Verde come scelta iniziale da parte di mister Vincenzo Maiuri. Detto dei padroni di casa, il tecnico Giuseppe Raffaele dovrebbe a sua volta optare pure lui sul modulo 3-5-2 con Greco, Visentin, Romano, Martinelli, Coccia, Bianchini, Capomaggio, Volpe, Russo, Achik e Salvemini almeno per il calcio d’inizio.

DIRETTA CAVESE AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Le quote proposte dalle agenzie di scommesse per il pronostico della diretta Cavese Audace Cerignola sembrano particolarmente favorevoli per le Cicogne. Vista la situazione di classifica, gli ospiti sono i primi candidati al successo con il 2 pagato appunto a solo 1.67 da Snai mentre per i padroni di casa il raggiungimenot della vittoria si prospetta quasi un’impresa impossibile, con il segno 1 quotato infatti a 4.25. Anche puntare sul pareggio potrebbe non garantire una vincita certa con l’x fissato a 3.55.