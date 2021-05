Diretta Cavese Avellino/ Streaming video tv: derby senza troppe motivazioni (Serie C)

DIRETTA CAVESE AVELLINO: I METELIANI SALUTANO LA SERIE C

Cavese Avellino è in diretta alle ore 20:30 di domenica 2 maggio, presso lo stadio Simonetta Lamberti: si gioca per la 38^ giornata di Serie C 2020-2021, dunque si conclude la stagione regolare ma per gli irpini il torneo procede. Il pareggio interno contro il Teramo ha portato all’aggancio del Catanzaro, che è avanti per le sfide dirette: l’Avellino è sicuro di partire dalla fase nazionale dei playoff ma prendersi il secondo posto potrebbe voler dire avere un vantaggio in vista degli ultimi turni, e ovviamente Piero Braglia non vuole farsi scappare l’occasione per aumentare le possibilità di promozione.

Per contro la Cavese è già retrocessa, a causa dell’enorme distacco nei confronti della Vibonese (13 punti): i meteliani non giocheranno il playout e salutano ufficialmente la Serie C, sperando magari di congedarsi con una bella vittoria come quella ottenuta mercoledì contro la Turris, in un match di recupero. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Cavese Avellino, aspettando che la partita cominci possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CAVESE AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Avellino non sarà una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE AVELLINO

Per Cavese Avellino Vincenzo Maiuri potrebbe cambiare qualcosa rispetto a mercoledì: in porta avremo comunque Stefano Russo, davanti a lui Senese prenderà il posto di Marzupio o De Franco mentre sulle corsie agiranno Lancini e De Vito. A centrocampo pronto Favasuli in cabina di regia, cxon Cuccurullo e uno tra De Marco e Matera ai lati; davanti, Nunziante e Calderini scaldano i motori per gli esterni ma occhio anche ad Alessandro Gatto, De Rosa può sostituire Gerardi ma anche Bubas ha l’occasione di fare la prima punta. Sarà turnover anche per l’Avellino, visto che i playoff si avvicinano: davanti a Francesco Forte cercano spazio Laezza e Miceli che possono giocare con Illanes, sulle fasce laterali sono pronti Agostino Rizzo e Joel Baraye (ma Tito comunque se la gioca) con un centrocampo nel quale Santo D’Angelo sarebbe confermato insieme a Carriero, ed Errico potrebbe fare il terzo. Davanti, Fella può essere titolare al fianco di Riccardo Maniero: tuttavia, Bernardotto e Santaniello non partono certo battuti e hanno chance di essere titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Cavese Avellino: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 7,00 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 1,35 volte l’importo investito.



