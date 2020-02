Diretta Cavese Bari/ Streaming video tv: bella occasione per i galletti (Serie C)

Cavese Bari verrà diretta dal signor Matteo Gualtieri e, in programma al Simonetta Lamberti alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio, vale per la 27^ giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. Altra occasione che i galletti hanno per ridurre il margine dalla Reggina: dopo aver battuto il Picerno per 3-0 la squadra di Vincenzo Vivarini si è portata a -6 dalla capolista – fermata dal Catania – e spera di tenere viva la lotta per la promozione diretta fino al termine, senza dimenticarsi del competitivo Monopoli. Arrivare direttamente in Serie B è ancora possibile per un Bari che molti indicano ancora come il vero favorito e che si è rinforzato a gennaio; oggi però a Cava de’ Tirreni non bisognerà sottovalutare un’avversaria che sta disputando un buon campionato e sogna i playoff, con un distacco di un solo punto dalla decima posizione. Il pareggio di domenica scorsa, ottenuto sul campo dell’Avellino, non è stato il risultato sperato ma comunque la classifica è stata mossa; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Cavese Bari, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo brevemente valutare cosa gli allenatori decideranno di fare con le scelte degli undici, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Cavese Bari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Bari non è disponibile, ma sappiamo bene che le partite di Serie C – campionato e Coppa Italia – sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: abbonandosi stagionalmente al servizio o acquistando di volta in volta il singolo match – ad un prezzo fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate – sarà possibile assistere a questa sfida del girone C in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE BARI

Assenza pesante per Salvatore Campilongo: Germinale è squalificato per Cavese Bari e, considerato lo stop di Cesaretti, ad agire come prima punta potrebbe essere uno tra Sainz Maza e Bulevardi, con l’altro che opererebbe alle spalle in qualità di trequartista. L’alternativa è Di Roberto ma il concetto non cambia, in quel caso Maza andrebbe a fare l’esterno di centrocampo; Matera e Castagna si dispongono in mezzo al campo con Spaltro schierato come lateale a destra, la difesa sarà composta dai centrali Matino e Marzupio con Polito e Ricchi terzini, in porta andrà Bisogno. Vivarini ha varietà di scelte per il suo Bari: in difesa torna Perrotta che dunque potrebbe affiancare Sabbione davanti a Frattali – l’alternativa è Di Cesare – Matteo Ciofani e Costa saranno i terzini mentre a centrocampo Raffaele Bianco sarà il metronomo, supportato da due tra Schiavone, Folorunsho, Scavone e Maita. Anche davanti il tecnico può permettersi di variare: naturalmente Antenucci ci sarà, con lui possibilmente Simeri (9 gol in campionato) ma attenzione al nuovo arrivato Costantino, mentre Terrani insidia la maglia di trequartista che vede Laribi partire in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente a favore dei galletti quello per Cavese Bari: l’agenzia di scommesse Snai ci dice infatti che il segno 2 per la vittoria della squadra pugliese vale 1,77 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 42,5 che accompagna invece l’eventualità di un successo campano identificato dal segno 1. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,45 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



