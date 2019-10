Diretta Cavese Casertana/ Streaming video tv: derby già delicato (Serie C)

Cavese Casertana, in diretta dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, è il derby campano che attirerà l’attenzione di molti appassionati alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2019, per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C 2019-2020. In base alla classifica, ecco che Cavese Casertana è una partita tra due squadre il cui destino è ancora tutto da stabilire: 11 punti per la Cavese, 13 per la Casertana, fanno parte di quel gruppo che può certamente puntare ai playoff, ma deve anche guardarsi alle spalle, dunque i punti in palio oggi potrebbero aiutarci a chiarire quali saranno gli obiettivi delle due compagini. Settimana scorsa comunque la Cavese ha già fatto un importante passo avanti vincendo sul campo del Rende (0-1), mentre la Casertana è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Sicula Leonzio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Casertana non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CASERTANA

Leggiamo adesso le probabili formazioni per il derby Cavese Casertana. Modulo 4-3-3 per la Cavese di mister Salvatore Campilongo con Bisogno in porta e davanti a lui Matino, Rocchi, Marzorati e D’Ignazio nella difesa a quattro; in mediana ipotizziamo Bulevardi, Favasulli e Nunziante, in attacco invece Russotto e Addessi saranno i due esterni ai fianchi del centravanti Germinale. Per la Casertana di Ciro Ginestra invece disegniamo il 3-5-2, che potrebbe prevedere Crispino tra i pali; retroguardia a tre con Rainone, Silva e Gonzalez titolari; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Adamo, Santoro, Laaribi, Zito e Zivkov; infine Starita e Castaldo a formare il tandem di attaccanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine le quote per il pronostico su questo derby Cavese Casertana. L’agenzia Snai vede favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 a 2,30. Si sale poi – ma non di moltissimo – per gli altri due possibili risultati: segno X quotato a 3,10 mentre con il segno 2 si può vincere 3,05 volte la posta in palio.



