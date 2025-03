DIRETTA CAVESE CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Nel confronto statistico che precede ormai la diretta di Cavese Casertana, i dati mostrano una maggiore solidità per la Cavese. La squadra di casa ha una percentuale di vittorie del 28.57%, che è superiore al 17.86% della Casertana. Questo potrebbe indicare una leggera superiorità della Cavese in termini di risultati complessivi. Per quanto riguarda la media dei gol segnati, la Cavese ha un piccolo vantaggio con 1.04 gol a partita, rispetto ai 0.93 della Casertana. Tuttavia, la Casertana subisce più gol in media, con 1.11 gol a partita, mentre la Cavese ne subisce 1.07, mostrando una difesa leggermente più solida.

Video Casertana Avellino (1-2)/ Gol e highlights: decide Enrici nella ripresa! (Serie C, 22 febbraio 2025)

Le statistiche sugli over 1.5 e over 2.5 indicano che entrambe le squadre tendono a produrre partite con più di un gol: la Cavese ha il 64.29% di partite con over 1.5, mentre la Casertana è leggermente più bassa, con il 57.14%. Per quanto riguarda gli over 2.5, la Casertana ha una percentuale più alta (60.71%) rispetto alla Cavese (28.57%), il che suggerisce che la squadra ospite è più coinvolta in partite ad alta intensità offensiva. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Turris Cavese (1-2)/ Gol e highlights: non basta il rigore di Trotta! (Serie C, 22 febbraio 2025)

DIRETTA CAVESE CASERTANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Solamente gli iscritti a Sky o a Now potranno vedere la diretta Cavese Casertana ovunque si trovino e in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

CAVESE CASERTANA, EVITARE LA ZONA PLAYOUT

Postipo di lunedì 3 marzo 2025 quello in programma con la diretta Cavese Casertana delle ore 20:30. Presso lo Stadio Simonetta Lamberti va in scena un duello importante in ottica retrocessione vista la posizione occupata dalla due squadre nella classifica del girone C. Gli Aquilotti arrivano dalla vittoria conquistata ai danni della Turris che le ha permesse di toccare quota trentatre, piazzandosi al quindicesimo posto e dunque momentaneamente appena fuori dalla prima casella valevole per i playout.

DIRETTA/ Casertana Avellino (risultato finale 1-2): espulso Egharevba! (Serie C, 22 febbraio 2025)

I Falchetti, invece, sono diciassettesimi con ventotto punti e sono reduci dal KO interno patito contro l’Ascoli. L’ultimo trionfo dei rossoblu risale a quattro partite fa, ovvero quando avevano avuto la meglio sul Taranto. Entrambe le compagini in campo quest’oggi non hanno ottenuto dei grandi risultati nelle scorse settimane ad eccezione dei successi conseguiti contro due formazioni che stanno per essere esclusi dal torneo di Serie C 2024/2025 a causa delle tante irregolarità amministrative riscontrate nei loro confronti dall’inizio dell’annata calcistica.

DIRETTA CAVESE CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 con in porta Boffelli, linea di difesa con Saio, Peretti, Loreto, in mezzo al campo Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Marranzino, Marchisano, in attacco Sorrentino e Fella non dovrebbe certo essere abbandonato dal tecnico Maiuri per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Cavese Casertana. Qualche cambiamento lo potremmo invece ammirare nel 3-4-3 con Zanellati, Gatti, Bacchetti, Kontek, Llano, Damian, Collodel, Deli, Carretta, Vano e Bunino di mister Pavanel se si tiene il KO rimediato contro l’Avellino.

DIRETTA CAVESE CASERTANA, LE QUOTE

Le quote proposte per la diretta Cavese Casertana sono particolarmente favorevoli ai padroni di casa, prendendo in considerazione quanto pagato dai bookmakers più importanti. Secondo Sisal, l’1 è fissato a 2.25 mentre il 2 è decisamente un’opzione più remota essendo quotato appunto a 3.30. Chi non vuole rischiare troppo potrebbe dunque decidere di scommettere sull’x, dove il pareggio viene quindi pagato a 2.90.