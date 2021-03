Diretta/ Cavese Catania (Serie C) streaming video e tv: etnei alla riscossa

DIRETTA CAVESE CATANIA: OSPITI LANCIATI DOPO L’ARRIVO DI BALDINI!

Etnei alla riscossa dopo l'arrivo di Francesco Baldini in panchina e la vittoria contro l'Avellino secondo della classe che ha rilanciato la formazione rossoazzurra in chiave play off. Un successo che ha una valenza ancora più importante considerando che gli irpini, secondi in classifica, venivano da una lunghissima serie positiva ma sono stati costretti a fermarsi al cospetto di un Catania che sembra aver ricavato una scossa dal cambio di allenatore in panchina.

Dall’altra parte la Paganese dopo una lunga sosta e la durissima notizia della morte del vice allenatore Antonio Vanacore ha vissuto una settimana difficile, perdendo 3 partite consecutive tra il 14 e il 24 marzo contro Foggia, Casertana e Catanzaro e non riuscendo a muovere una classifica che ora li vede staccati di 8 punti dal Bisceglie: una distanza che se aumentasse ancora potrebbe portare alla mancata disputa dei play out e a una retrocessione diretta che segnerebbe una stagione più che mai nera per i metelliani.

DIRETTA CAVESE CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Catania sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CATANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Cavese e Catania presso lo stadio Simonetta Lamberti. I padroni di casa allenati da Salvatore Campilongo scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Baldini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Confente; Calapai, Claiton, Giosa, Pinto; Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio; Piccolo, Sarao, Russotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cavese e Catania, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.85 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.95 volte la posta scommessa.



