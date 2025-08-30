Diretta Cavese Catania, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Lamberti per la seconda giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA CAVESE CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Cavese Catania, facciamo un passo indietro verso i precedenti delle due squadre, in maniera tale da capire chi tra le compagini ha o meno il favore del pronostico dalla propria parte. Questo ci permetterebbe di capire chi alla fine uscirà da questo stadio con i tre punti, perciò non perdiamo altro tempome vediamo un po’ di numeri. La storia dei confronti tra Cavese e Catania racconta un dominio quasi totale dei siciliani.

Il Catania ha vinto otto volte, lasciando agli avversari solo due pareggi e nessuna vittoria. In alcune occasioni il divario è stato netto, come il 5-0 che resta il successo più largo della serie. La Cavese ha sempre faticato a imporsi, restando ferma a zero vittorie in tutti i precedenti. Il bilancio complessivo mostra quindi una sfida a senso unico a favore dei rossazzurri. Detto questo non abbandonate questa pagina, ma anzi aggiornatela perché tra pochi istanti comincerà il commento live della diretta di Cavese Catania, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CAVESE CATANIA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Tutta la Serie C per questa stagione 2025/2026 e dunque compresa anche la diretta Cavese Catania è disponibile live e on demand su Sky. La piattaforma satellitare manderà in onda questa partita in streaming sulla sua applicazione Sky Go. In televisione la partita sarà sul canale Sky Sport 255 per tutti i suoi abbonati che hanno scelto il pacchetto sportivo.

GLI ETNEI VOGLIONO RIPETERSI

Di nuovo in campo sabato 30 agosto 2025 alle ore 18:00 per la diretta Cavese Catania. Presso lo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni si scontrano due compagini che sono partite in maniera diversa in campionato ma che sono state entrambe già eliminate dalla Coppa Italia Serie C per la stagione 2025/2026 nonostante le aspettative.

I rossazzurri hanno però già avuto modo di provare a riscattarsi rifilando una goleada al Foggia nella prima giornata della competizione. I Satanelli hanno dimostrato di avere diverse difficoltà nel gestire la verve offensiva degli avversari ed i siciliani puntano adesso a ripetere l’ottima prestazione registrata appena una settimana fa tra le mura amiche.

Gli Etnei dovranno però vedersela in questo caso in trasferta contro i Metalliani che sono invece reduci da un semplice pareggio. Gli Aquilotti non sono stati appunto in grado di andare oltre lo 0 a 0 iniziale sul campo del Sorrento ma sperano di riuscire a ridurre il gap maturato lo scorso anno nei confronti della zona playoff.

In cerca della promozione va il Catania, che lo scorso anno si era fermato nel turno disputato contro il Pescara. Gli Elefanti, a segno con addirittura sei marcatori diversi nella sfida precedente, si augurano di chiudere il più in alto possibile pure in questa stagione appena cominciata sebbene la strada da percorrere sia ancora parecchio lunga.

DIRETTA CAVESE CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci adesso arrivati al momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Cavese Catania. Sia il tecnico Prosperi per i padroni di casa che l’allenatore Toscano per gli ospiti dovrebbe decidere di puntare su uno speculare modulo 3-4-2-1 sin dall’inizio e quindi i metalliani dovrebbero partire con Boffelli, Evangelisti, Piana e Loreto, Macchi, Munari, Fornito e Pelamatti, Diarrassouba e Fella a supporto di Guida. I rossazzurri dovrebbero di conseguenza ripresentarsi con Dini in pora, Ierardi, Di Gennaro e Celli, Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma a centrocampo, Jimenez e Cicerelli a supporto dell’unica punta che sarà Forte.

DIRETTA CAVESE CATANIA, LE QUOTE

Le quote proposte dalle agenzie di scommesse per il risultato finale della diretta Cavese Catania fanno ben sperare gli ospiti anche alla luce di com’è andata la prima giornata di campionato. Secondo Snai per esempio la vittoria dei rossazzurri non va posta oltre il 2.00 se si parla appunto del segno 2. Difficile quindi che i padroni di casa si aggiudichino la posta in palio come evidenziato dal 3.50 quotato per l’1 e ci sono anzi maggiori possibilità che la gara si concluda in parità, considerando che l’x viene pagato a 3.15.