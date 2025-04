DIRETTA CAVESE CATANIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Partenza intensa al Lamberti di Cava de’ Tirreni in questa diretta, dove è il Catania a prendere in mano le redini del gioco fin dai primi istanti. I rossazzurri mostrano subito grande aggressività e organizzazione, mantenendo il possesso palla e cercando di far valere la propria superiorità tecnica contro una Cavese più attendista.

Video Catania Avellino (1-2)/ Gol e highlights: Patierno decide il big match, irpini primi

Al 5’ minuto arriva il primo episodio chiave: Lunetta raccoglie un filtrante in area e insacca alle spalle del portiere con freddezza, ma la sua esultanza viene subito fermata dal guardalinee — il gol viene annullato per posizione di offside, confermata anche dal direttore di gara. Un segnale comunque importante per gli etnei, che dimostrano fin da subito di voler sbloccare la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Catania Avellino (risultato finale 1-2): Patierno-bis! (Serie C, 6 aprile 2025)

DIRETTA CAVESE CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo alla diretta di Cavese Catania, ma non è ancora il momento di immergerci nel match e nel rettangolo da gioco, questo è il momento di capire chi tra le due squadre ha i numeri dalla parte giusta considerando le statistiche. Iniziamo dai padroni di casa, squadra molto propensa alla difesa ad oltranza che si preoccupa soprattutto di capire come e quando colpire, in questo contesto non sorprende che la difesa si posizioni bassa a 22 metri dalla porta. L’attacco con questo assetto tattico risulta un po’ stagnante, dopotutto si tratta di una squadra che riesce a segnare solamente 0,9 reti nell’arco della stagione nei novanta minuti.

Diretta/ Cavese Audace Cerignola (risultato diretta 0-2): D'Andrea-Capomaggio! (6 aprile 2025)

Questo potrebbe aiutare il Catania, squadra che gioca un calcio basato sul possesso palla, abbiamo infatti il 52% di possesso palla e poi ben 380 passaggi riusciti nell’arco della partita. Questo ci porta poi a pensare che potrebbero vincere perché la Cavese contro squadre che hanno spesso il pallone subiscono almeno un gol nei novanta minuti, adesso via al commento live della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CAVESE CATANIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Cavese Catania, allora dovrete abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Per la diretta streaming invece si tratta di scaricare l’applicazione di Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi.

SICILIANI IN TRASFERTA

Ci si gioca tantissimo allo stadio Simonetta Lambert nella diretta Cavese Catania, valevole per la 36esima giornata di campionato. L’appuntamento sarà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 15:00, una delle ultime gare per agguantare i propri obiettivi. La Cavese è a 38 punti all’undicesimo posto dunque a sole due lunghezze dalla decima posizione occupato dal Giugliano. I bianconeri hanno mancato il sorpasso per via della sconfitta con l’Audace Cerignola dopo le vittorie con Foggia e Trapani.

Il Catania, così come gli avversari di giornata, ha perso l’ultimo turno nel match casalingo contro l’Avellino per 2-1. È stata la prima sconfitta dal 2 febbraio dato che c’è stata una striscia positiva di quattro vittorie e altrettanti pareggi.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CATANIA

La Cavese giocherà con l’assetto tattico 3-5-2 con Lamberti in porta, difeso dal terzetto Evangelisti, Saio e Loreto. A centrocampo spazio al quintetto Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale e Rossi mentre Chiricò e Verde saranno i due attaccanti.

Il Catania invece scenderà in campo con il modulo 3-4-2-1. Dini tra i pali, protetto da Ierardi, Di Gennaro e Celli. Agiranno da esterni Raimo e Anastasio con De Rose e Sturaro in mediana. Sulla trequarti Lunetta e Jimenez con Inglese punta.

SCOMMESSE, PRONOSTICO E QUOTE CAVESE CATANIA

La vittoria del Catania è offerta a 2.30 rispetto ai 3.10 della Cavese e del pareggio a 2.95. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.22 e 1.54.