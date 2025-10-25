Diretta Cavese Crotone, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Lamberti per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA CAVESE CROTONE, GLI OSPITI PENSANO AL RISCATTO

Si parte alle ore 14:30 di sabato 25 ottobre 2025 con la diretta Cavese Crotone. Presso lo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni i padroni di casa proverenno ad aggiudicarsi un altro successo dopo aver vinto nel turno precedente sebbene debbano in questo caso fare i conti con una formazione che ha racimolato più del doppio dei punti da loro ottenuti.

I Metalliani sono appunto a quota otto, esattamente come il Trapani, nella classifica del girone C della Serie C in questa prima parte della stagione 2025/2026, occupando la diciannovesima e penultima posizione. I campani vengono però come già accennato da una vittoria maturata in trasferta per 3 a 1 contro l’Audace Cerignola.

La squadra del tecnico Prosperi ha persino fallito un calcio di rigore nei minuti di recupero con Guida mancando il poker. Gli Squali sono stati dal canto loro sconfitti di misura per 1 a 0 fra le mura amiche dal Monopoli non essendo più riusciti a rimontare nel corso del secondo tempo il gol siglato da Scipioni intorno al 57′.

I Pitagorici, raggiunti così a quota diciassette dalla Casertana, hanno il desiderio di non perdere ulteriore terreno nei confronti delle squadre che occupano le primissime posizioni della graduatoria ed al tempo stesso di tenere a debita distanza le inseguitrici che vorrebbero prenderne il posto nella zona che garantisce l’accesso ai playoff.

DIRETTA CAVESE CROTONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Cavese Crotone guardandola con i propri occhi potrà vederla su Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno vedere la partita in streaming, chissà come gli iscritti alla piattaforma Now Tv, sull’applicazione di Sky Go.

CAVESE CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cavese Crotone: ancora 3-4-2-1 con Boffelli in porta, Luciani, Cionek e Nunziata in difesa, Amerighi, Munari, Awua e Pelamatti nel mezzo, Orlando e Sorrentino sulla trequarti e Fusco unica punta per i padroni di casa allenati da mister Prosperi. Modulo 4-2-3-1 di partenza invece per gli ospiti guidati dal tecnico Longo con Merelli fra i pali, Andreoni, Berra, Di Pasquale e Guerra dietro, Sandri e Gallo in mediana, Zunno, Gomez e Maggio a svariare alle spalle del centravanti Murano.

CAVESE CROTONE, LE QUOTE

Ci sono buone possibilità che gli ospiti si aggiudichino il successo nella diretta Cavese Crotone almeno secondo le quote fornite dalle agenzie di scomesse. Stando ai bookmakers come Sisal, la vittoria dei calabresi viene indicata a 2.20 mentre il trionfo dei padroni di casa è pagato a 3.15. Il pareggio potrebbe essere un risultato leggermente più probabile essendo quotato a 3.10.