Diretta Cavese Foggia/ Streaming video tv: pugliesi favoriti? (Serie C)

DIRETTA CAVESE FOGGIA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Cavese Foggia, in diretta alle ore 17.30 dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, si gioca oggi pomeriggio, domenica 15 novembre 2020, per la undicesima giornata del girone C della Serie C. Presentando la diretta di Cavese Foggia dobbiamo evidenziare che entrambe le formazioni di recente hanno saltato dei turni, ma il Foggia causa Covid della Vibonese e la Cavese invece perché nell’infrasettimanale sarebbe stata contro il Trapani. Almeno da questo punto di vista segnali positivi, anche se purtroppo va detto che per i campani l’ultima uscita è la sconfitta 0-5 casalinga al cospetto della Ternana e in classifica i punti sono soltanto 5, dunque la situazione della Cavese è davvero critica. Sta sicuramente meglio il Foggia, che ha 10 punti pur avendo giocato una partita in meno: mercoledì il pareggio casalingo per 2-2 contro la Turris, oggi i pugliesi devono cercare di tornare alla vittoria.

DIRETTA CAVESE FOGGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE CAVESE FOGGIA

La diretta tv di Cavese Foggia non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE FOGGIA

Le probabili formazioni di Cavese Foggia ci portano informazioni più fresche per i pugliesi, che mercoledì contro la Turris hanno schierato un modulo 3-5-1-1 con Anelli, Gavazzi e Del Prete nella difesa a tre davanti al portiere Fumagalli; nella folta linea a cinque di centrocampo ecco invece Kalombo, Vitale, Gentile, Rocca e Di Jenno da destra a sinistra; infine in avanti Curcio, grande protagonista con una doppietta, in appoggio al centravanti D’Andrea. Per la Cavese invece le ultime informazioni risalgono al tracollo casalingo contro la Ternana, che impone una svolta mentale prima ancora che tattica. Possiamo comunque di base ipotizzare un 4-3-3: in porta Bisogno; i quattro difensori Cuccurullo, Marzupio, De Franco e Semeraro; a centrocampo Esposito, Migliorini e Zedadka; infine il tridente d’attacco composto da Senesi, De Rosa e De Paoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Cosa ci può dire infine il pronostico di Cavese Foggia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai? Notevole incertezza, dal momento che un successo della Cavese (segno 1) varrebbe 2,75 volte la posta in palio mentre con la vittoria del Foggia (segno 2) si arriverebbe a 2,60. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine il pareggio, dal momento che il segno X ripagherebbe gli scommettitori 3,00 volte la loro giocata.



