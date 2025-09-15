Serie C, Diretta Cavese Giugliano, streaming video tv: un match tra due squadre campane in questa quarta giornata (15 settembre 2025)

DIRETTA CAVESE GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ultima partita della giornata quella della diretta di Cavese Giugliano, prima che inizi effetivamente il match però facciamo un passo verso i dati e le statistiche per capire chi tra le due compagini può o meno auspicare ad una vittoria questa volta, ovviamente per farlo ci affideremo ai numeri e alle statistiche raccolti dalla nostra redazione. La Cavese non brilla in zona gol, con una media che si aggira attorno a 0,9 reti segnate per match e un xG in linea con questa difficoltà.

Il Giugliano invece ha un profilo più spregiudicato: concede parecchio dietro, con oltre 1,5 xGA a gara, ma in avanti riesce spesso a trovare la via della rete con una media di 1,2 gol. Sarà quindi un incontro in cui la compattezza della Cavese dovrà resistere alla maggiore intraprendenza offensiva del Giugliano, che però rischia di esporsi troppo in fase difensiva. Adesso possiamo commentare live questa diretta di Cavese Giugliano, finalmente si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CAVESE GIUGLIANO, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Cavese Giugliano? Vi consigliamo, anche per tutta la stagione di Serie C, di abbonarvi a Sky che vi permetterà anche di guardare il match in diretta streaming su Sky Go.

CAVESE GIUGLIANO, BIANCONERI IN CASA

Una partita tra squadre della stesa regione in questo match valevole per la quarta giornata di Serie C Girone C. Stiamo parlando della diretta Cavese Giugliano che verrà disputata questo lunedì 15 settembre 2025 alle ore 20:30.

La Cavese ha cominciato molto male la stagione e a dirlo sono i risultati negativi. L’unico mezzo sorriso. stato il pareggio a reti bianche a Sorrento, per il resto eliminazione in Coppa Italia Serie C con il Potenza e ko in campionato con Catania e Altamura.

Il Giugliano invece può ritenersi soddisfatto dato che in Coppa Italia Serie C è arrivata la vittoria con la Pianese, seguita da quella col Foggia che è valsa per riscattare il ko con il Potenza e il pareggio con il Picerno in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAVESE GIUGLIANO

Il Cavese scenderà in campo con il modulo 3-4-2-1 con Boffelli in porta. Il pacchetto arretrato è composto da Evangelisti, Piana e Loreto con Amerighi e Pelamatti esterni. Munari e Fornito giocheranno in mediana con Diarrasouba e Fella dietro a Sorrentino unica punta.

Il Giugliano risponderà con l’assetto tattico 4-3-3 con Russo tra i pali, protetto da D’Avino, Laezza, Caldore e La Vardear. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Zammarini, Prezioso e D’Agostino con Borello e Njambe esterni più Nepi punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAVESE GIUGLIANO

La Cavese è favorita per la vittoria finale a 1.98 contro il 2 fisso per il Giugliano a 3.70 con il pari a 3.25. Over 2.5 a 2.05 e Under alla stessa soglia a 1.68.