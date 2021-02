Diretta Cavese Juve Stabia/ Streaming video tv: derby tra squadre in ansia (Serie C)

DIRETTA CAVESE JUVE STABIA: DERBY CAMPANO!

Cavese Juve Stabia, in diretta dal Comunale Simonetta Lamberti, si gioca alle ore 17:30 di martedì 16 febbraio, come anticipo nella 25^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Un derby campano tra due squadre che hanno obiettivi diversi: la Cavese infatti è ultima in classifica nel girone C, aveva battuto un colpo importante con la vittoria sulla Paganese ma poi non ha saputo dargli continuità perdendo sul campo della Viterbese, e dunque adesso deve risalire fortemente la corrente per evitare di rimanere staccata anche dalla possibilità di giocare i playout.

La Juve Stabia giocherebbe per la promozione, ma sta faticando parecchio: battuta dall’Avellino in casa, ha conservato il suo decimo posto ma la concorrenza è agguerrita, il passo considerate le premesse è deludente e dunque ci sarà bisogno anche qui di riprendersi. Aspettando che arrivi la diretta di Cavese Juve Stabia, possiamo iniziare a fare una breve valutazione sul modo in cui le due squadre si affronteranno sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA CAVESE JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Cavese Juve Stabia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, la grande novità della stagione per il campionato di Serie C: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio e selezionare il canale Sky Sport 253 sul decoder, qualora non ci possa mettere davanti a un televisore la partita potrà essere seguita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go (ovviamente riservata agli abbonati) su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE JUVE STABIA

Salvatore Campilongo medita qualche cambio per Cavese Juve Stabia: se la difesa appare confermata con Lancini, De Franco e Matino a protezione di Kucich, a centrocampo Lulli e Cuccurullo insidiano la maglia di Matera per fare compagnia a Scoppa, mentre Natalucci e Ricchi dovrebbero comunque giocare sulle corsie esterne. Avremo poi il ballottaggio Calderini-Montaperto per il ruolo di trequartista, Alessandro Gatto e Senesi si candidano per il reparto offensivo dove dovranno vincere la concorrenza di Gerardi e Bubas, che sono ancora favoriti. Pasquale Padalino ha Mulé squalificato: davanti a Danilo Russo si piazza dunque Troest che farà compagnia a Elizalde e Giuseppe Esposito, con due esterni che si alzano sulla linea dei centrocampisti e saranno Garattoni e Rizzo. Mastalli dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo, insieme a Berardocco e dunque prendendo il posto di Vallocchia; Fantacci si candida come trequartista e si gioca la maglia con Orlando, davanti invece i favoriti restano sempre Borrelli e Alessandro Marotta ma attenzione a Cernigoi, che potrebbe avere un’occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Cavese Juve Stabia, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per il turno infrasettimanale di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la giocata mentre il segno X, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 2,40 volte l’importo investito.



