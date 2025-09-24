Diretta Cavese Latina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA CAVESE LATINA (RISULTATO LIVE 0-0): SPRECANO I PADRONI DI CASA

Il primo tempo della diretta Cavese Latina termina con questo aggiornamento e lo fa con una partita molto equilibrata ma che sta girando dalla parte dei padroni di casa. Il più ispirato, infatti, è Orlando che sta creando tanti problemi alla fascia destra del Latina.

Al 40′ arriva la più grande occasione del primo tempo ed è per la Cavese con Munari che si trova il pallone sul destro fuori area dopo un’uscita a vuoto di Mastrantonio ma calcia clamorosamente fuori dai pali graziando il Latina. Gli ultimi minuti non portano cambiamenti con le due squadre che vanno negli spogliatoi in parità. (Agg. di Andrea Marino)

CAVESE LATINA (RISULTATO LIVE 0-0): POCHE EMOZIONI IN QUESTA FRAZIONE

La sfida continua al Lamberti con le due squadre che hanno abbassato il ritmo e stanno lottando a centrocampo per prendere il possesso del pallone. Al 23′ la partita si interrompe per qualche istante per uno scontro dove Ekuban ha la peggio.

Al 28′ è Orlando a creare un’occasione interessante con un’azione personale che lo porta a trovare un cross sul secondo palo dove Piana viene respinto dal muro difensivo del Latina. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA CAVESE LATINA (RISULTATO LIVE 0-0): CIKO CHE OCCASIONE

Continua la diretta Cavese Latina e lo fa con i padroni di casa che stanno provando a rispondere dopo un inizio sotto tono che sta lasciando tanto campo agli ospiti. Al 13′ è incredibile l’occasione per la Cavese con Guida che controlla e calcia di mezza rovesciata ma trova il muro di Mastrantonio e una posizione di fuorigioco che avrebbe reso vano il possibile gol.

Circa tre minuti dopo è ancora pericoloso il Latina con Riccardi che inventa dalla trequarti per Ciko ma, da pochi passi, il calciatore degli ospiti tenta di scavalcare Boffelli che, però, è perfetto a chiudere in uscita. (Agg. di Andrea Marino)

CAVESE LATINA (RISULTATO LIVE 0-0): MEGLIO GLI OSPITI

Il primo pallone della partita è giocato dal Latina che lancia subito lungo ma perde il possesso in favore della Cavese. Al secondo minuto ci prova Piana con un colpo di testa da centro area sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il suo tiro si ferma tra le braccia di Mastrantonio.

Al 6′ ci prova anche il Latina con Riccardi che cerca l’azione personale ma calcia piano sul primo palo e consegna il pallone al portiere dei padroni di casa. In questo inizio di partita è il Latina a gestire il pallino del gioco spingendo con particolare intensità sulla sinistra. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA CAVESE LATINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cerchiamo di capire a livello numerico grazie alle statistiche come potrebbe andare la diretta di Cavese Latina, in questo modo grazie ai trend che verranno fuori riusciremo a capire chi tra le due formazioni può ambire ai tre punti questa sera. La Cavese è una squadra molto solida in casa: concede appena 0,8 gol di media e vince oltre il 55% dei duelli difensivi. In fase offensiva non ha numeri altissimi (1,1 gol segnati a partita, circa 11 tiri totali), ma capitalizza bene i calci piazzati, con 4,5 corner di media.

Il Latina ha un approccio più di contenimento, con un possesso palla che non supera il 48%, ma sa correre molto (oltre 108 km a gara) e sfrutta la velocità dei suoi esterni: produce circa 1,3 xG a partita e batte più corner (quasi 6 di media), ma subisce anche oltre 1,4 gol a incontro, segno di una difesa non sempre impeccabile. Adesso via al commento live della diretta di Cavese Latina, nel prossimo aggiornamento vedremo insieme azione dopo azione come si evolverà la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

CAVESE LATINA: TANTA PAURA IN CAMPO!

Andiamo alla scoperta della diretta Cavese Latina e di quello che succederà sul terreno di gioco dalle ore 18:30 di mercoledì 24 settembre, per la sesta giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. Stiamo già parlando di una partita per la salvezza: forse è presto per dirlo, ma il quadro intanto è esattamente questo.

La Cavese infatti non è ancora riuscita a vincere una singola partita nel suo campionato: sconfitta nettamente a Casarano, si è fermata ai due pareggi raccolti contro Sorrento e Giugliano e dunque ovviamente deve già provare a risalire velocemente la corrente, per evitare guai peggiori.

Il Latina però non fa troppo meglio: all’esordio aveva battuto l’Atalanta U23 ma poi ha subito incassato sei gol a Trapani, è tornata a fare punti a Foggia (pareggio per 1-1) ma ha perso in casa contro il Monopoli e dunque ha soltanto 4 punti.

Insomma: comunque la si giri la diretta Cavese Latina è molto delicata e potrebbe portare all’apertura di una crisi di inizio autunno, le due squadre devono provare a scongiurare questo pericolo e allora aspettando che arrivi il calcio d’inizio ci mettiamo comodi per scoprire come andranno le cose, leggendo intanto le probabili formazioni di questo match.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE LATINA

Eccoci alle scelte di campo per la diretta Cavese Latina: Fabio Prosperi potrebbe puntare su un 3-4-2-1 riproponendo la squadra che aveva comunque segnato due gol al Giugliano, dunque con Loreto, Piana e Evangelisti a protezione di Boffelli e due laterali come Amerighi e Pelamatti che supportano il reparto arretrato e una mediana nella quale agiscono Fornito e Munari; sulla trequarti Fella è imprescindibile e con lui potrebbe giocare Francesco Orlando, come centravanti Guida appare in vantaggio sia su Ubaldi che su Sorrentino.

Il Latina di Alessandro Bruno potrebbe essere in campo con un modulo speculare, nel quale Dutu può riprendersi il posto in difesa affiancando Calabrese e Marenco – con Mastrantonio in porta – mentre Farneti può giocare in mezzo per Pellitteri facendo reparto con Hergheligiu, sulle corsie laterali sia Ercolano che Pace vanno verso la conferma; uno tra Fasan e Ciko potrebbe riposare sulla trequarti, forse anche entrambi favorendo così la titolarità sia di Quieto che di Riccardi; davanti invece Ekuban insidia la maglia di Parigi, possibile la staffetta a partita in corso e occhio anche alla candidatura di Pannitteri.

QUOTE E PRONOSTICO CAVESE LATINA

L’agenzia Snai ci dice che nel pronostico sulla diretta Cavese Latina sono favoriti i padroni di casa: la loro vittoria regolamentata dal segno 1 porta in dote un guadagno ammontante a 1,75 volte la posta in palio contro il valore da 4.40 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo dei pontini; infine l’eventualità del pareggio, identificata dal segno 2, vi farebbe vincere una somma che con questo bookmaker corrisponde a 3,40 volte l’importo investito.