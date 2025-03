DIRETTA CAVESE MESSINA: SITUAZIONE DELICATA PER GLI OSPITI

Tra il campo e le problematiche esterne, la diretta Cavese Messina alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, ci richiama purtroppo anche alle vicende che stanno tormentando in maniera particolare il girone C di Serie C. Il Messina infatti è in difficoltà, di recente ha subito un -4 di penalizzazione che rende ancora più problematica la situazione dei siciliani in ottica salvezza, dal momento che pure in campo i siciliani soffrono. Nel weekend era arrivata la sconfitta casalinga contro l’Avellino, oggi servirebbe un acuto esterno per avere una boccata d’ossigeno.

Naturalmente avranno l’obiettivo opposto i padroni di casa campani in questa diretta Cavese Messina: la situazione in ottica salvezza dovrebbe essere abbastanza tranquilla per la Cavese, che con l’ultimo pareggio a Potenza ha confermato di vivere un periodo piuttosto positivo e allora potrebbe anche coltivare ancora delle ambizioni in ottica playoff. Per farcela serve sfruttare al meglio le partite teoricamente “facili”, come potrebbe essere quella di oggi: arriverà la vittoria casalinga o avremo delle sorprese?

CAVESE MESSINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Cavese Messina in tv sarà sui canali satellitari di Sky Sport, con Sky Go e Now Tv quindi ad offrire agli abbonati anche la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE MESSINA

Giuseppe Fella, reduce dalla doppietta contro il Potenza, dovrebbe essere il giocatore fondamentale per mister Vincenzo Maiuri nelle probabili formazioni per la diretta Cavese Messina naturalmente per quanto riguarda la squadra di casa. Al suo fianco Verde, mentre Konate dovrebbe essere il perno di un folto centrocampo a cinque uomini per la Cavese ed infine la retroguardia sarà a tre uomini davanti al portiere Boffelli, perché il modulo campano sarà il 3-5-2.

Simone Banchieri dovrà invece sostituire Dumbavanu, che è stato espulso contro l’Avellino e sarà quindi squalificato: potrebbe esserci Morichelli come secondo centrale al fianco di Gelli nella difesa a quattro davanti al portiere Meli, per il Messina il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 e allora descriviamo il tridente d’attacco, con le ali Tordini e Dell’Aquila ai fianchi della prima punta Costantino, anche se non è da escludere il turnover, con De Sena magari in rampa di lancio.