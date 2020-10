Diretta/ Cavese Monopoli (Serie C) streaming video tv: Gabbiani al bivio

La diretta Cavese Monopoli, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Gabbiani al bivio, per puntare in alto in questa stagione bisognerà ritrovare la strada della vittoria: il pari contro il Bari nel derby pugliese disputato nel turno infrasettimanale è stato sicuramente un passo in avanti incoraggiante. Ma ora serve di più e bisognerà cercarlo in casa dei metelliani che sono partiti subito in crisi nera in questo nuovo campionato. Per la Cavese finora un solo punto conquistato, in una partita in trasferta contro la Paganese giocata peraltro in inferiorità numerica per larga parte del match. Poi solo sconfitte, le ultime due entrambe col punteggio di 0-2, domenica scorsa in casa contro la Viterbese e nel turno infrasettimanale sul campo della Juve Stabia. Servono subito punti salvezza, il Monopoli proverà a inguaiare ancor più i campani: da ricordare che i pugliesi hanno finora vinto solo una partita di campionato, quella in casa della Juve Stabia del 27 settembre scorso.

DIRETTA CAVESE MONOPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Cavese Monopoli, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE MONOPOLI

Le probabili formazioni di Cavese Monopoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giacomo Modica con un 4-3-3: Bisogno; Tazza, Marzupio, De Franco, Semeraro; Zedadka, Migliorini, Esposito; Nunziante, Vivacqua, De Paoli. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Scienza schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Menegatti; Sales, Giosa, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Giorno, Paolucci, Lombardo; Montero, Marilungo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Cavese Monopoli secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa metelliani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale già a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,95 volte la posta in palio in caso di successo dei Gabbiani per chi avrà puntato sul segno 2.



