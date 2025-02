DIRETTA CAVESE PICERNO, TOMEI A CACCIA DI PUNTI PER I PLAYOFF

Il sabato del Girone C di Serie C finirà con la diretta Cavese Picerno in campo alle 17,30 del 15 febbraio 2025. La sfida è tra due squadre divise da sette punti e a caccia di una vittoria per migliorare la classifica. La Cavese arriva da quattro partite senza vittoria tra cui l’ultima sconfitta in casa del Latina per 1 a 0. Meglio il Picerno che è undicesimo in classifica e cerca punti per entrare a far parte della zona playoff.

DIRETTA CAVESE PICERNO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Cavese Picerno sarà possibile solo per gli abbonati a Sky che trasmetterà il match anche in streaming su Sky GO e NOW TV. Per non perdervi le migliori occasioni e lo svolgimento della partita, quello che vi proponiamo è una diretta testuale che vi terrà costantemente aggiornati.

CAVESE PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo il fuoco anche su quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa sfida. La Cavese di Maiuri affronterà il match con una difesa a tre formata da Peretti, Piana e Saio che difenderanno la porta di Lamberti. Marchisano e Loreto saranno i due esterni di centrocampo con il compito di fare la doppia fase e sostenere l’attacco formato da Sorrentino e Fella.

Giocherà a quattro, invece, il Picerno di Tomei che darà fiducia a Summa tra i pali con Pagliai, Manetta, Nicoletti e Guerra a formare la linea difensiva. Sulla trequarti agirà Volpicelli che giocherà a sostegno del tridente formato da Energe, Bernardotto e Petito.

CAVESE PICERNO, LE QUOTE

Andiamo ad approfondire anche le quote in vista della diretta Cavese Picerno utilizzando le proposte di Bwin. I padroni di casa partono con il favore del pronostico e la loro vittoria è data a 2,45 contro il 2,75 per gli ospiti e il 2,80 del pareggio.