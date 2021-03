Diretta/ Cavese Potenza (Serie C) streaming video e tv: lucani per la salvezza

DIRETTA CAVESE POTENZA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Cavese Potenza, in diretta mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, sarà una sfida valevole per il recupero dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Lucani che potrebbero sfruttare questo recupero per chiudere definitivamente il discorso salvezza, al di là della corsa al quintultimo posto. Mettendo infatti con un’eventuale vittoria 19 punti di distanza tra sé e i metelliani, il Potenza potrebbe condannare se non matematicamente almeno di fatto la Cavese a una probabile retrocessione diretta, facendo saltare uno dei play out per l’eccessiva distanza in classifica, come previsto dal regolamento. Nell’ultima trasferta di Viterbo, pur incassando il pareggio avversario in extremis, il Potenza ha confermato un buono stato di forma. La Cavese è invece sempre in crisi nera, la tragica scomparsa dell’allenatore in seconda Antonio Vanacore ha acuito una situazione che era già grave sportivamente per l’emergenza Covid, che ha costretto i metelliani a rinviare molte partite. Al momento la Cavese è indietro di 2 match, solo con una doppia vittoria in questi recuperi la salvezza sembrerebbe di nuovo possibile per gli uomini allenati da Salvatore Campilongo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il momento della Pergolettese, diretta gol live score

DIRETTA CAVESE POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Potenza sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

Diretta/ Ravenna Mantova (Serie C) streaming video tv: tra salvezza e play off

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE POTENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Cavese e Potenza presso lo stadio Simonetta Lamberti. I padroni di casa allenati da Salvatore Campilongo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kucich; Nunziante, Matino, De Franco, Ricchi; Matera, Scoppa, Cuccurullo; Calderini; Bubas, Gerardi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Marcone; Coccia, Conson, Gigli, Nigro; Zampa, Bucolo, Coppola; Ricci; Romero, Mazzeo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cavese e Potenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

Diretta/ Cesena Gubbio (Serie C) streaming video tv: Romagnoli in crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA