DIRETTA CAVESE POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, manca pochissimo ormai alla diretta di Cavese Potenza, ma prima di immergerci nella partita cerchiamo insieme di capire attraverso le statistiche in che modo potrebbe andare questa gara, grazie anche ai trend. La Cavese si presenta come una delle difese più affidabili del girone: 0,8 xGA, 3,3 tiri concessi nello specchio e una struttura compatta che recupera palla a 38 metri. Il 58% delle azioni offensive nasce da catene laterali, con una manovra paziente (85% di precisione nei passaggi).

In avanti produce 1,5 xG di media, ma fatica a concretizzare (30% dei tiri nello specchio convertiti). Il Potenza risponde con un calcio più verticale e dinamico: 49% di possesso, 1,7 xG, 1,3 xA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 63% delle occasioni nasce da transizioni centrali e recuperi alti, con un buon rendimento sui piazzati (36% dei gol da palla ferma). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,1 ammonizioni a testa), ma più duelli vinti dai lucani (55% contro 50%). Ora via al commento live della diretta di Cavese Potenza, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cavese Potenza streaming video, dove seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Cavese Potenza è previsto per le 20.30, orario in cui sarà anche resa disponibile per la visione in contemporanea tramite le reti di Sky Sport, in particolare per questa volta bisognerà sintonizzarsi sul canale Sky Sport, o in alternativa ci si potrà collegare per lo streaming su SkyGo o NowTv tramite il sito o le applicazioni gratuitamente scaricabili.

Rossoblù per consolidare il posto playoff

Ad aprire la tredicesima giornata del girone C di Serie C sarà la diretta Cavese Potenza che si giocherà allo Stadio Comunale Simonetta Lamberti e che potrebbe essere una sfida con risvolti importanti nella classifica, i biancoblu infatti sono al ridosso della zona retrocessione con i loro 12 punti anche se hanno dimostrato di essere in un momento di crescita visto che di questi, 7 ne sono arrivati nelle ultime tre giornate, chiuse con un buon pareggio 2-2 in casa del Picerno, allo stesso tempo però un solo passo falso li farebbe ritornare nel pieno della lotta playout.

Per i rossoblù invece la situazione è molto diversa visto che grazie ai loro 16 punti, maturati dopo la vittoria 3-0 contro il Foggia, hanno raggiunto il decimo posto che è l’ultimo valido per la partecipazione ai playoff alla fine dell’anno, in questa partita quindi cercheranno di mantenerlo cercando di vincere e mandare un segnale alle squadre che inseguono alle spalle.

Cavese Potenza, probabili ventidue in campo

Per affrontare la diretta Cavese Potenza i due tecnici dovrebbero affidarsi alle migliori formazioni di cui potranno disporre, questo per Fabio Prosperi significherà schierare gli stessi undici dell’ultima settimana nel suo 5-3-2, Boffelli sarà il portiere, Amerighi, Luciani, Cionek, Nunziata e Macchi i difensori, Orlando, Awua e Munari i centrocampisti e Ubaldi insieme a Sorrentino gli attaccanti. Pietro De Giorgio invece sceglierà il suo 4-3-3 migliore con Alastra, Balzano, Bura, Bachini e Riggio, De Marco, Felippe ed Erradi, Petrungaro, Anatriello e D’Auria.

Cavese Potenza, quote e possibile esito finale

Per chi è interessato alle scommesse, Sisal assegna dei valori ai possibili risultati della diretta Cavese Potenza che segnano in maniera molto netta quello che potrebbe o dovrebbe essere il più facile da vedere alla fine dei 90 minuti, e che in questo caso è proprio la vittoria biancoblù fissata a 2.10. Questo per il momento positivo che sta vivendo la squadra di casa che impone che la vittoria rossoblù sia data a 2.75, infine a chiudere c’è il pareggio messo come risultato più difficile e pagato 3.20 nel caso dovesse verificarsi dopo il triplice fischio da parte dell’arbitro.