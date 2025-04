DIRETTA CAVESE SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Cavese Sorrento, due squadre che da un punto di vista statistico potrebbero regalare davvero molte emozioni ai tifosi accorsi a Cava de Tirreni, ma procediamo per gradi andando prima di tutto ad evidenziare i trend e poi la possibile favorita della vittoria finale. Iniziamo dai campani, squadra che cerca innanzitutto di non subire gol con una difesa bassa a 23 metri in media dai propri pali, nonostante questo però subiscono 1,3 reti ogni partita di cui il 22% a difesa schierata. Quindi non proprio una situazione idilliaca.

DIRETTA/ Sorrento Avellino (risultato finale 1-2), è promozione per i Lupi! (Serie C, 19 aprile 2025)

Il Sorrento naviga in acque molto simili viaggiando a medie equivalenti, ma con la differenza che subiscono il 20% delle reti a sfavore nei minuti che hanno dal 35esimo al 45esimo. Il peggior dato di tutto il campionato. Quindi il segno X potrebbe essere una valida scelta, come dicono anche i principali bookmakers che mettono questo simbolo al 35%. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cavese Sorrento, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Juventus U23 Cavese (risultato finale 3-1): bianconeri ai play off! (Serie C, 19 aprile 2025)

DIRETTA CAVESE SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cavese Sorrento sarà visibile in televisione sul canale Sky Sport 259. Soltanto gli abbonati a Sky potranno dunque seguire la partita in tv oppure accedendo all’applicazione ufficiale Sky Go per lo streaming del match. Un’altra soluzione è rappresentata dall’iscrizione a Now con la sua app Now TV.

NIENT’ALTRO DA DIRE AL CAMPIONATO

Inizia domenica 27 aprile 2025 alle ore 20:00 la diretta Cavese Sorrento. Presso lo Stadio Simonetta Lamberti situato a Cava de’ Tirreni sta per andare in scena un derby regionale tra due formazioni che non hanno più altro da dire a questo campionato, data la loro situazione di classifica nel girone C di Serie C. Nessuna delle due compagini ha infatti la possibilità di qualificarsi per i playoff oppure rischia di retrocedere tramite i playout. I padroni di casa, sconfitti in trasferta dalla Juventus Next Gen nel turno precedente, si sono piazzati al dodicesimo posto con i loro trentotto punti sin qui racimolati.

Allerta meteo oggi, 15 aprile 2025/ Piogge intense e pericolo allagamenti: 10 regioni a rischio

Il Team Altamura potrebbe tentare di chiudere davanti ai Blufoncé solo per orgoglio personale ma pure l Sorrento non disdegnerebbe l’aggancio in extremis. I costieri sono lontani solo tre lunghezze dai rivali della trentottesima giornata essendo in quattordicesima posizione con trentacinque punti. A loro volta i rossoneri non vorrebbero farsi scavalcare inutilmente dal Latina e vengono pure loro da un KO, nella circostanza rimediato tra le mura amiche contro l’Avellino.

DIRETTA CAVESE SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cavese Sorrento sono abbastanza difficili da indicare a causa delle recenti sconfitte rimediata da entrambe le compagini. Il tecnico Maiuri apporterà quasi sicuramente alcune modifiche al suo 3-5-2 con Boffelli, Evangelisti, Piana, Saio, Vitale, Sannipoli, Pezzella, Fella, Loreto, Chiricò e Sorrentino. Lo stesso discorso lo possiamo fare pure per mister Ferraro, il quale non è detto che decida di puntare anche in questo caso sul modulo 4-3-3 con Harrasser, Biagetti, Fusco, Panico, Riccardi, Guarracino, Cangianiello, Colangiuli, Vitiello, Palella e Rossetti.

DIRETTA CAVESE SORRENTO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare i padroni di casa come possibili favoriti per la vittoria se valutiamo le quote proposte per l’esito finale della diretta Cavese Sorrento. Stando per esempio al portale ZonaGioco, il successo dei metalliani è quotato a non più di 1.80. Le speranze di tornare a casa con i tre punti in tasca sono dunque inferiori per gli ospiti, con il segno 2 pagato appunto a 3.80, e ci sarebbero quindi più probabilità di terminare l’incontro con un pareggio, dato che l’x è fissato a 3.33.