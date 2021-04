Diretta/ Cavese Teramo (Serie C) streaming video tv: metelliani disperati

DIRETTA CAVESE TERAMO: OSPITI FAVORITI!

Cavese Teramo, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sembra ormai disperata la situazione della Cavese, a 8 punti di distanza dal Bisceglie penultimo e reduce da ben 10 sconfitte consecutive in campionato. I metelliani sembrano ormai aver ceduto anche mentalmente, come dimostrato dai 7 gol subiti contro la Ternana nell’ultimo recupero.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (11 aprile)

Di queste difficoltà proverà ad approfittare il Teramo che ha interrotto sabato scorso una serie di 3 sconfitte consecutive battendo la Turris in casa e mantenendo così l’ottavo posto, a +8 sulla Virtus Francavilla undicesima. Un nuovo successo permetterebbe così agli abruzzesi di blindare la partecipazione ai play off, obiettivo fondamentale per la squadra allenata da Massimo Paci per concretizzare il lavoro svolto soprattutto nella prima metà del campionato, quando il Teramo si era affacciato nella zona altissima della classifica del girone C.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: crisi Carrarese, Palermo frenato

DIRETTA CAVESE TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Teramo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE TERAMO

Le probabili formazioni della sfida tra Cavese e Teramo presso lo stadio Simonetta Lamberti. I padroni di casa allenati da Salvatore Campilongo scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Paci con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Lewandowski; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti.

Diretta/ Avellino Bari (risultato finale 1-0): Fella blinda il secondo posto!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Cavese Teramo, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.70 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.10 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.05 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA