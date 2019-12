Diretta Cavese Ternana/ Streaming video tv: chi torna a correre? (Serie C)

Cavese Ternana, diretta dall’arbitro Mario Vigile è l’anticipo della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 21.00 di sabato 14 dicembre presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. Padroni di casa alla disperata ricerca della vittoria, che manca da due turni (1-0 inflitto al Monopoli) e di cui vi è estrema necessità per non rischiare di rimanere invischiati nelle sabbie mobili della zona retrocessione attualmente distante appena quattro lunghezze. La compagine campana è infatti quattordicesima in classifica, in coabitazione con la Viterbese, e ha trionfato soltanto in cinque dei diciotto incontri disputati fino a questo momento, mettendo a referto 14 reti e incassandone 27. Situazione diametralmente opposta per gli ospiti, che, escluso lo scivolone interno di domenica contro la Casertana (0-1), sono reduci da un periodo decisamente positivo, che ha consentito loro di issarsi al terzo posto in classifica, a -1 dalla seconda piazza. Sono inoltre 11 le volte in cui gli umbri hanno portato la piena posta in palio a casa: uno score completato da 3 pareggi, 4 ko, 26 marcature realizzate e 18 subite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv di Cavese Ternana, sabato 14 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE TERNANA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Cavese Ternana, sfida priva di qualsivoglia rivalità regionale, ma comunque caratterizzata dalla necessità impellente da parte di ambedue le compagini di accaparrarsi l’intera posta in palio, al fine di mantenere in vita le proprie speranze stagionali. I padroni di casa dovrebbero adottare il 4-4-1-1, schierando Bisogno fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo composto da Matino, Rocchi, Favasuli e Nunziante. A centrocampo agiranno internamente Castagna e Matera, mentre sulle fasce tenteranno le scorribande offensive Spaltro e Russotto. Sarà Miguel Angel, infine, a supportare l’unica punta dei campani, Germinale. Gli ospiti dovrebbero rispondere con il 3-5-2. In porta toccherà a Tozzo, mentre Suagher, Sini e Celli avranno il compito di proteggere il loro estremo difensore. In mediana, nel ruolo di centrocampista centrale ci sarà Palumbo, affiancato dai suoi “scudieri” Defendi e Paghera. Più larghi, sulle corsie laterali, troveranno collocazione Parodi e Mammarella. Tandem offensivo composto da Partipilo e Ferrante.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico leggermente favorevole alla Ternana, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è quotato a 2,40, mentre il segno 1 a 3,00. Quest’ultimo rappresenta l’opzione più remunerativa insieme al pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari; anch’esso, infatti, paga 3 volte l’importo scommesso.



