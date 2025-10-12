Diretta Cavese Trapani streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA CAVESE TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme un po’ di numeri sulla diretta di Cavese Trapani, in maniera tale da capire chi tra queste due formazioni avrà più possibilità di portare a casa i tre punti. La Cavese, spinta dal proprio pubblico, si presenta con un’ottima tenuta difensiva: solo 5 gol subiti in 8 partite e 72% di duelli vinti nella propria area. In avanti, però, i campani segnano poco (1,1 gol di media) e vivono molto delle giocate dei singoli. Il Trapani, invece, è una delle squadre più spettacolari del campionato: 2,0 xG di media, 1,9 gol segnati a gara e 110 km percorsi di media, segno di una squadra che unisce tecnica e intensità.

I siciliani costruiscono molto sugli esterni, da cui arriva il 55% delle occasioni create, e vantano una percentuale altissima di passaggi riusciti in zona offensiva (82%). La Cavese dovrà difendersi con ordine e sfruttare le ripartenze, mentre il Trapani cercherà di mantenere il controllo e colpire con continuità. Gara che promette un alto tasso tecnico e ritmi molto elevati. Adesso via al commento live della diretta di Cavese Trapani, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CAVESE TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Siamo sempre sui canali di Sky Sport per la diretta tv di Cavese Trapani, mentre sarà Now Tv (sempre per i clienti) a garantire la visione della partita in diretta streaming video.

CAVESE TRAPANI: PARTITA MOLTO DELICATA!

Ci avviciniamo alla diretta Cavese Trapani che si gioca alle ore 14:30 di domenica 12 ottobre, ed è una partita molto delicata nella nona giornata del girone C di Serie C 2025-2026: le cose di campo fornirebbero un altro scenario, ma il -8 di penalizzazione inflitto ai siciliani ci dice che questa è una sfida per la salvezza.

Lo è sicuramente per la Cavese, che in maniera beffarda segna anche tanto ma raccoglie poco, perché incassa parecchi gol: ne sono una prova il 2-2 casalingo contro il Giugliano di metà settembre e la sconfitta rimediata a Salerno domenica scorsa, con la squadra che ha lottato bene ma ha perso 3-2.

Comunque, rispetto all’inizio della stagione possiamo forse parlare di una Cavese che si sta riprendendo; il Trapani era partito alla grande sapendo di dover assorbire in fretta il -8, poi ha perso la bussola e nelle ultime quattro giornate ha pareggiato tre volte perdendo sul campo del Benevento.

Tecnicamente per salvarsi non dovrebbero esserci problemi, ma salire di colpi significherebbe poter correre per i playoff; scopriremo tutto strada facendo, adesso per esempio ci dobbiamo concentrare sull’imminente diretta Cavese Trapani fornendo qualche indicazione anche sulle scelte di campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAVESE TRAPANI

Fabio Prosperi deve anche fare i conti con qualche infortunio di troppo, nella diretta Cavese Trapani sceglie sempre il 3-4-3 con Thiago Cionek rimesso al centro di una difesa completata da Francesco Nunziata e Evangelisti, in porta va Boffelli e possono invece cambiare gli esterni a centrocampo, con Amerighi per Diarrassouba e Pelamatti in luogo di Macchi. Vanno in mezzo al campo Fornito e Munari, con Awua che però può prendersi la maglia di uno dei due; in attacco potremmo rivedere Fella da punta centrale, con Francesco Orlando e Sorrentino regolarmente schierati sugli esterni.

Nel Trapani di Salvatore Aronica non sono tantissime le scelte: il modulo rimane quello con il rombo di centrocampo, Celeghin e Ciuferri sono i due perni centrali con Grandolfo e Canotto che dovrebbero giocare davanti, Diego Marcolini in realtà spera nella maglia di regista mentre sia Di Noia che Ciotti (qui attenzione a Palmieri) dovrebbero essere confermati sulle mezzali. In difesa abbiamo come sempre Pirrello e Diego Stramaccioni che fanno i centrali, Kirwan gioca da terzino destro con il capitano Amedeo Benedetti che agisce sul versante opposto, il portiere del Trapani sarà invece Galeotti.

CAVESE TRAPANI: PRONOSTICO E QUOTE

Dobbiamo anche parlare delle quote che la Snai ha stabilito per la diretta Cavese Trapani, perché c’è un forte equilibrio anche se con gli ospiti leggermente favoriti, grazie al valore di 2,35 volte la giocata sul segno 2 che è di poco inferiore al 2,75 che accompagna come quota il segno 1 per il successo dei padroni di casa. L’eventualità del pareggio come sempre viene regolata dal segno X, che vi permetterebbe di vincere una somma corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul tavolo.