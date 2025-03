DIRETTA CAVESE TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche di Cavese Trapani, due squadre in lizza per una vittoria quest’oggi ma vediamo dai dati chi tra le due potrebbe avere il favore del pronostico dalla propria parte. In questo modo sarà anche un’ottima scusa per vedere i trend delle due squadre. Partiamo dalla Cavese, squadra che punta molto su una difesa di roccia che si posiziona a 22 metri dalla porta, però poi i gol li subisce ugualmente visto che nelle ultime tre partite abbiamo una media di 1,3 reti prese. L’attacco invece rimane stabile a 1,2 ma abbiamo un trend di gol segnati sul 12% dei giocatori in campo. Troppo pochi per essere pericolosi se una delle punte viene marcata.

Il Trapani invece gioca anch’esso con una difesa bassa ma per provare poi a impostare l’azione come si vede dai 350 passaggi riusciti in media ogni partita. I bookmakers mettono questi ultimi come principali vincenti alla fine del match, sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cavese Trapani, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cavese Trapani, come seguire la partita

Per seguire la diretta Cavese Trapani delle 15.00 i tifosi e gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento per i servizi di Sky Sport, potranno quindi sintonizzarsi sui canali di Sky Sport (canale 253), o su iphone e computer in diretta streaming video tramite SkyGo o NowTv.

Ospiti cercano il sorpasso

La diretta Cavese Trapani andrà in scena per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre che in questa stagione hanno vissuto qualche alto e basso ma che ora stanno combattendo per lo stesso obiettivo, gli ultimi posti nei playoff, i padroni di casa in questo momento sarebbero qualificati visto il decimo posto a 35 punti ma ora è a rischio visto che gli inseguitori sono sempre molto vicini, gli ospiti in questo momento avrebbero raggiunto la salvezza tranquilla senza dover passare dai playout ma vogliono puntare a qualcosa in più nella loro stagione, ora sono tredicesimi con 32 punti.

La Cavese si presenta alla sfida dopo la vittoria 0-1 in casa del Foggia mentre il Trapani arriva alla partita dalla sconfitta 1-2 con il Giuliano.

Cavese Trapani, probabili formazioni

Per la diretta Cavese Trapani allo Stadio Comunale Simonetta Lamberti i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo dal mister Vincenzo Maiuri con il 3-5-2 con Lamberti in porta, Saio, Peretti, Evangelisti come tre difensori centrali, Rossi e Vitale sulle fasce con Fella, Pezzella e Sannipoli a completare il centrocampo, Chiricò e Verde sono la coppia di attaccanti. Gli ospiti invece scenderanno in campo con il 4-3-3 del mister Vincenzo Torrente con UjkaJ tra i pali, Zappella e Benedetti gli esterni bassi con Malomo e Silvestri difensori centrali a completare il reparto, Ruggiero, Carraro e Toscano in mezzo al campo, tridente offensivo con Ciuferri e Piovanello sulle fasce e Anatriello come punta centrale.

Cavese Trapani, quote e pronostico finale

La diretta Cavese Trapani è una sfida con una squadra favorita per la vittoria finale ma che è tutt’altro che scontata, infatti le due squadre non sono divise da molti punti e entrambe sono alla ricerca di punti per continuare a sognare nei playoff e per questo la gara potrebbe essere o molto bloccata per la paura di esporsi o giocata a viso aperto per cercare la vittoria.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bet365, il risultato più probabile è la vittoria della Cavese a cui è stata affidata una quota pari a 2.20, il pareggio invece è quotato poco più alto a 2.90, mentre la vittoria del Trapani ha la quota più alta di 3.20.