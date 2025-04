DIRETTA CELJE FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Celje Fiorentina sta per iniziare: non abbiamo dati che riguardino precedenti tra queste due squadre, e come curiosità possiamo aggiungere il fatto che questa sia la prima volta in cui la Fiorentina gioca contro un’avversaria della Slovenia. Il Celje occupa il quarto posto nella classifica del suo campionato: è staccatissimo dalla vetta, ben 18 punti di distanza dall’Olimpia Lubiana con davanti anche Maribor e Koper; rispetto alla capolista ha giocato una partita in meno, così anche nei confronti del Bravo che ha i suoi stessi punti, in Conference League gli sloveni hanno eliminato Apoel Nicosia e Lugano (ai rigori) nei due turni dopo il super girone.

Nel quale, va ricordato, il Celje aveva ottenuto solo 7 punti: vittorie casalinghe contro Basaksehir e The New Saints, pareggio sempre interno contro lo Jagiellonia e allora possiamo dire che almeno allo Stadion Zdezele le cose vadano bene, qui gli sloveni sono imbattuti. Ora le formazioni ufficiali, perché si comincia: siamo pronti a vivere la diretta Celje Fiorentina! CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuliksevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovniki, Svetlin; Delaurier-Chaubet, Matko, Seslar. Allenatore: Albert Riera FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, L. Ranieri; Matias Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA CELJE FIORENTINA, STREAMING VIDEO

La diretta Celja Fiorentina si potrà vedere solamente su Sky dunque grazie all’abbonamento al pacchetto Sky. Per la diretta streaming la gara verrà trasmessa sull’applicazione di Sky su tutti i dispositivi.

CELJE FIORENTINA, TEST PER PALLADINO

La Fiorentina cerca di ritornare in finale di Conference League e per farlo deve continuare il proprio percorso. La diretta Celje Fiorentina andrà in scena giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21:00 e varrà per l’andata dei quarti di finale. Il Celje ha giocato già quattro partite in questa fase ad eliminazione diretta, battendo prima l’APOEL Nicosia per 4-2 complessivamente e dopo il Lugano, avendo la meglio addirittura ai calci di rigore contro gli svizzeri con tre rigori segnati su tre.

La Fiorentina invece ha chiuso al terzo posto e dunque si è “riposata” per un turno, tornando in pista agli ottavi con l’ardua gara contro il Panathinaikos. In Grecia è arrivato il ko per 3-2 mentre a Firenze un netto 3-1 che ha spazzato via i fantasmi.

LE PROBABILI FORMAZIONI CELJE FIORENTINA

Il Celje scenderà in campo con il modulo 4-3-2-1· in porta Silva, difesa composta da Karnicnik, Vuklisevic, Bejger e Juanjio Nieto. A centrocampo spazio a Svetlin, Dulca e Zabukovnik con Seslar e Delaurier-Chaubet dietro a Kucys.

Il Fiorentina invece risponde con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali De Gea, pacchetto arretrato formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Agiranno da esterni Dodò e Parisi mentre Mandragora, Fagioli e Cataldi giocheranno in mediana. In attacco i soliti due, Gudmundsson e Kean.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CELJE FIORENTINA

Il Celje è sfavorito essendo a 6.50 mentre la Fiorentina si trova a 1.44 con il pareggio invece a 4.75. Il Gol, entrambe le squadre a segno, sono a 1.80 con No Gol opposto a 1.91.