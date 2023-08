DIRETTA CELTA VIGO REAL MADRID/ Video streaming tv: storia a senso unico (Liga, 25 agosto 2023)

DIRETTA CELTA VIGO REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Il bilancio dei precedenti di Celta Vigo Real Madrid è impietoso per i galiziani, e dominante per i blancos: il Real Madrid ha vinto le ultime sei partite e 10 delle ultime 11, ed è imbattuto da 14 gare con ben 11 vittorie. Tre pareggi in quasi sette anni per il Celta Vigo, tutti per 2-2: due di questi in casa, il più recente nel gennaio 2018 con i gol di Daniel Weiss e Maxi Gomez, in mezzo il temporaneo ribaltone del Real Madrid firmato in tre minuti da Gareth Bale (quella, dopo nove stagioni, era la prima versione delle merengues senza Cristiano Ronaldo, trasferitosi in estate alla Juventus). Real Madrid che ha vinto l’ultima al Santiago Bernabeu lo scorso aprile: in quel caso il 2-0 era stato firmato da Marco Asensio e Eder Militao, con due gol a cavallo dei due tempi.

Video/ Almeria Real Madrid (1-3) gol e highlights: doppietta di Bellingham! (19 agosto 2023)

Per trovare l’ultima vittoria del Celta Vigo bisogna tornare al gennaio 2017, nell’andata dei quarti di Coppa del Re: 2-1 decisivo a Madrid con le reti di Iago Aspas e Jonny Otto, i galiziani si erano poi qualificati pareggiando in casa. Se parliamo di Liga, il successo più recente in casa è del maggio 2014: prima stagione sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti, distratti dall’imminente finale di Champions League (poi vinta in maniera incredibile) i blancos erano caduti al Balaidos per effetto della doppietta realizzata da Charles. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Almeria Real Madrid (risultato finale 1-3): Vinicius Junior firma il tris! (19 agosto 2023)

CELTA VIGO REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Celta Vigo Real Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Celta Vigo Real Madrid arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

UN BELL’ANTICIPO

Celta Vigo Real Madrid, in diretta venerdì 25 agosto 2023 alle ore 21.30 presso l’Estadio Balaidos di Vigo, sarà una sfida valida per la terza giornata della Liga spagnola. Il Celta Vigo mira a ottenere un piazzamento europeo nella stagione in corso. La performance della squadra di casa nell’anno precedente è stata notevolmente deludente, poiché il club è riuscito a concludere con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per riportare la squadra ai livelli desiderati, è stato chiamato Rafa Benitez a guidare la panchina. Tuttavia, l’avvio non è stato brillante, con soli un punto ottenuto nelle prime due giornate. Nell’ultimo match, è stato registrato un pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad.

Mancini, la mamma Marianna: "Addio alla Nazionale? Non lo sapevo"/ "Non ha superato la morte di Vialli"

Il Real Madrid mira a riconquistare la leadership nel campionato spagnolo. Nella stagione precedente, i Blancos si sono classificati al secondo posto dietro al Barcellona, uscendo poi nelle semifinali di Champions League. Nonostante l’acquisizione del campione Bellingham nel mercato estivo, la partenza di Benzema in Arabia Saudita non è ancora stata colmata. Carlo Ancelotti è stato riconfermato come allenatore della squadra. Il loro avvio in campionato è stato eccezionale, come testimoniato dal primato in classifica con 6 punti ottenuti a pieni voti. Nel più recente incontro, hanno conquistato una vittoria per 3-1 in casa dell’Almeria.

PROBABILI FORMAZIONI CELTA VIGO REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Celta Vigo Real Madrid, match che andrà in scena all’Estadio Balaidos di Vigo. Per il Celta Vigo, Rafa Benitez schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Villar; Mingueza, Aidoo, Nunez, Sanchez; Perez, Beltran, Sotelo, Bamba; Aspas, Larsen. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr.

CELTA VIGO REAL MADRID LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Celta Vigo Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Liga spagnola. La vittoria del Celta Vigo con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA