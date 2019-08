Diretta Celta Vigo Real Madrid/ Streaming video DAZN: esordio dei Blancos in Liga

Celta Vigo-Real Madrid, diretta dall’arbitro Xavier Estrada Balaidos, sabato 18 agosto 2019 alle ore 17.00 presso l’Estadio Balaìdos di Vigo, sarà una delle sfide d’apertura della Liga Spagnola 2019/20. Riparte il campionato iberico col Real Madrid che ha riabbracciato già alla fine della scorsa stagione Zinedine Zidane in panchina. Il club Blancos è chiamato a interrompere l’egemonia in patria del Barcellona e soprattutto a riscattare una stagione fallimentare, vissuta dopo 4 Champions League vinte nei precedenti 5 anni. Il mercato ha segnato una profonda trasformazione per il Real che dovrà però cercare il colpo grosso, nella fattispecie quel Neymar che la Casa Blanca vuole strappare al Paris Saint Germain. Il Celta Vigo invece riparte dopo un ritorno positivo nella Liga, con una formazione che punta però essenzialmente a salvarsi come nella scorsa stagione, in cui la permanenza nella massima serie è stata comunque acquisita matematicamente solo all’ultima giornata.

DIRETTA STREAMING E TV, COME VEDERE IL MATCH

Celta Vigo Real Madrid, sabato 18 agosto 2019 alle ore 17.00 presso l’Estadio Balaìdos di Vigo, non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Ci sarà invece la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet in esclusiva su DAZN, con tutti gli abbonati che potranno collegarsi all’app o al sito tramite pc o smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

CELTA VIGO REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Celta Vigo-Real Madrid, sabato 18 agosto 2019 alle ore 17.00 presso l’Estadio Balaìdos di Vigo, una delle sfide d’apertura della Liga Spagnola 2019/20. Il Celta Vigo allenato da Fran Escriba dovrebbe giocare con un 4-4-2 schierato con Ruben Blanco; Kevin, Aidoo, D. Costas, Olaza; Brais, Beltran, Lobotka, Denis; Iago Aspas, Lautaro. Risponderà il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane, con un 3-5-2 così schierato: Courtois; Nacho, Varane, Militao; Carvajal, Valverde, Casemiro, Modric, Marcelo; Benzema, Hazard.



