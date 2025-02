DIRETTA CELTIC BAYERN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Anticipando la diretta Celtic Bayern che sta per cominciare, possiamo tirare in ballo Harry Kane e il fatto che finalmente l’attaccante inglese è ad un passo dal vincere il primo trofeo in carriera. Si è spesso parlato di come la “maledizione” di Kane abbia lavorato anche dopo il lungo trascorso al Tottenham: nella sua prima stagione il bomber dei tre leoni non ha vinto nulla, e gran parte della causa è da ricercarsi nel Bayer Leverkusen che ha messo in bacheca Bundesliga e Coppa di Germania. Adesso però la squadra di Xabi Alonso ha rallentato: sabato ha pareggiato contro il Wolfsburg e il Bayern Monaco è volato a +8.

Siamo così vicini a vendicare anche l’eliminazione in coppa arrivata proprio per mano delle Aspirine, e Kane forse è vicino al primo titolo in carriera, tanto atteso; prima però il suo Bayern deve eliminare il Celtic proseguendo il cammino in Champions League, dove certamente la squadra di Vincent Kompany può avere molto da dire. A tale proposito noi possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco di Glasgow, le due squadre sono pronte a sfidarsi nell’andata degli ottavi di finale e dunque ogni discorso è demandato a loro, perché la diretta Celtic Bayern sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CELTIC BAYERN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Celtic Bayern in tv sarà per gli abbonati di Sky Sport, di conseguenza con Sky Go e Now Tv come riferimenti per la diretta streaming video. Sarà però anche il match del giorno visibile in chiaro per tutti su Tv8.

DIRETTA CELTIC BAYERN: IN SCOZIA PER L’ANDATA DEI PLAYOFF

Appuntamento alle ore 21.00 italiane stasera, mercoledì 12 febbraio 2025, con la diretta Celtic Bayern: in comune hanno bacheche ricchissime di trofei nazionali, a livello europeo però il pronostico dovrebbe essere tutto in vantaggio del Bayern Monaco, anche se evidentemente il Celtic farà di tutto per sfruttare il fattore campo e rendere più emozionante questo playoff di Champions League, almeno nella partita d’andata. Non a caso, nella fase campionato su quattro partite al Celtic Park i biancoverdi hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio, costruendo la qualificazione proprio fra le mura amiche.

Per il Bayern Monaco invece l’obiettivo sarebbe stato quello di evitare i playoff, ma troppi alti e bassi hanno costretto i bavaresi a questa fatica aggiuntiva. Non solo: se in casa il Bayern ha vinto quattro partite su quattro, in trasferta ha subito ben tre sconfitte, motivo in più per considerare insidiosa la sfida in Scozia. Insomma, la diretta Celtic Bayern potrebbe essere molto intrigante, soprattutto stasera perché evidentemente proprio oggi gli scozzesi si giocheranno gran parte delle possibilità di mettere in difficoltà i tedeschi. Ne saranno capaci?

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC BAYERN

Maeda è squalificato e quindi indisponibile per Brendan Rodgeras nelle probabili formazioni della diretta Celtic Bayern. Nel modulo 4-3-3 degli scozzesi ecco allora il figlio d’arte Schmeichel in porta; il terzino destro Ralston apre invece la difesa a quattro con Scales, Trusty e Schlupp; a centrocampo il trio formato da Engels, Bernardo e McCowan per i biancoverdi; infine potrebbe essere Jota a prendere il posto di Maeda con Kenny e Hyun-Jun nel tridente d’attacco del Celtic.

Vincent Kompany dovrebbe invece scegliere il 4-2-3-1 per il suo Bayern: squalificato Ulreich, ma in porta ci sarà Neuer; potrebbe poi esserci Laimer adattato a destra per completare la difesa con Upamecano, Kim e Guerreiro; in mediana ecco la coppia formata da Kimmich e Pavlovic; in avanti potrebbe essere succoso il ballottaggio tra Olise e Sané come ala destra, mentre Musiala, Coman e il centravanti Kane dovrebbero essere certi del posto dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO FIN DA OGGI

Nonostante si giochi in Scozia, già per il match d’andata il pronostico con le quote Snai sulla diretta Celtic Bayern è a senso unico in favore degli ospiti tedeschi, con il segno 2 proposto a 1,35. Per i coraggiosi, il pareggio varrebbe 5,50 volte la posta e il segno 1 addirittura 7,25.