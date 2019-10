Diretta Celtic Lazio/ Streaming video tv: trasferta affascinante (Europa League)

Celtic Lazio, che sarà diretta dall’arbitro croato Ivan Bebek e si gioca giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso il Celtic Park di Glasgow, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Crocevia già molto importante per la Lazio di Simone Inzaghi che dovrà affrontare gli scozzesi, sempre molto temibili quando sospinti dal caldo pubblico di casa. Dopo la sconfitta nei preliminari di Champions League contro il Cluj lo scorso 13 agosto, il Celtic ha inanellato 7 vittorie consecutive in casa tra Coppa di Lega scozzese, Premiership ed Europa League. E’ avvisata l’altalenante Lazio di questo inizio di stagione, che dopo aver esordito in Europa perdendo a sorpresa a Cluj ha reagito rimontando in casa il Rennes e rimettendosi in corsa per la qualificazione, mentre in Serie A i biancocelesti sono reduci dall’incredibile rimonta da 0-3 a 3-3 contro l’Atalanta, che ha evitato alla squadra di cadere ufficialmente in una crisi di risultati.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE CELTIC LAZIO

La diretta tv di Celtic Lazio sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder), ma sarà disponibile anche in chiaro collegandosi sul canale numero 8 del digitale terrestre, ovvero Tv8, che la trasmetterà gratuitamente per tutti gli appassionati. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LAZIO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Celtic Lazio, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso il Celtic Park di Glasgow, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-2-3-1 per il Celtic allenato dal nordirlandese Neil Lennon, in campo con: Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. Risponderà la Lazio allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2: Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Celtic e Lazio concede i favori del pronostico alla formazione di casa in maniera molto lieve. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 2.50, l’eventuale pareggio viene quotato 3.50 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 2.65. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 1.80, quota per l’under 2.5 proposta a 1.95.



