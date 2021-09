DIRETTA/ Celtic Leverkusen video streaming tv: l’arbitro è Marco Di Bello

DIRETTA CELTIC LEVERKUSEN: L’ARBITRO

Al nostro Marco Di Bello è stata affidata la diretta di Celtic Bayer Leverkusen. La squadra arbitrale sarà interamente di casa nostra: gli assistenti al Celtic Park sono infatti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, il quarto uomo è Gianluca Manganiello mentre in sala Var siederanno questa sera Massimiliano Irrati e Maurizio Mariani. La carriera di Di Bello inizia nel 2006 con i campionati giovanili e la Serie D; passi rapidi per lui, che ha arbitrato le finali playoff in Prima Divisione Lega Pro (Verona Salernitana e Benevento Juve Stabia) diventando il miglior arbitro d’Italia – secondo il premio ricevuto – e arrivando così in Serie B.

La Serie A invece l’ha conosciuta con un Bologna Cagliari dell’aprile 2012, dovendo aspettare due anni e mezzo per diventare ufficialmente CAN A; nel Mondiale Under 17 del 2019 ha preso parte alla finale, anche se come Var dell’arbitro lettone Andris Treimanis; anche agli Europei 2020 ha svolto questo incarico che resta comunque di prestigio, e la sua carriera è stata talmente piena di impegni e soddisfazioni che al termine della scorsa stagione Di Bello ha raggiunto le 124 presenze in Serie A. Ora vedremo come questo arbitro, che fa parte della sezione AIA di Brindisi, si comporterà nella diretta di Celtic Bayer Leverkusen… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTIC LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Celtic Leverkusen è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CELTIC LEVERKUSEN: OSPITI FAVORITI

Celtic Leverkusen, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.00 presso Celtic Park a Glasgow, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Scozzesi già al bivio dopo il 4-3 subito in casa del Betis Siviglia all’esordio nella competizione: un altro passo falso metterebbe il Celtic in una posizione molto difficile per cercare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nella Premier scozzese i biancoverdi sono solo sesti, fermati anche dal Dundee United nell’ultimo turno di campionato.

Il Bayer Leverkusen è invece reduce da una vittoria di misura sul Mainz nella Bundesliga tedesca. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate in campionato per le “Aspirine”, che sono salite così al secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze dal Bayern Monaco capolista. Per il Leverkusen l’esordio in Europa League è stato contraddistinto da una vittoria per 2-1 contro gli ungheresi del Ferencvaros, sofferta ma estremamente importante per iniziare col piede giusto la corsa nella fase a gironi.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LEVERKUSEN

Le probabili formazioni della diretta Celtic Leverkusen, match che andrà in scena a Celtic Park a Glasgow. Per il Celtic, Ange Postecoglou schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hart; Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Juranovic; Rogic, McCarthy, Turnbull; Abada, Ajeti, Jota. Risponderà il Bayer Leverkusen allenato da Gerardo Seoane con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Demirbay, Andrich; Bellarabi, Wirtz, Diaby; Schick.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Celtic Park a Glasgow, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Celtic con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



