Diretta/ Celtic Lille (Europa League) streaming video e tv: francesi per la vetta

DIRETTA CELTIC LILLE: PER I FRANCESI "3" PUNTI PER IL PRIMO POSTO!

Celtic Lille, in diretta da Celtic Park a Glasgow, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Francesi chiamati a mettere il sigillo alla loro ottima campagna europea: con un punto di vantaggio sul Milan, al Lille una vittoria in Scozia garantirebbe il primo posto nel girone, dopo aver già messo in ghiaccio la qualificazione ai sedicesimi di finale. Il Celtic in casa è sempre abituato a vender cara la pelle per tradizione, ma quest’anno l’avventura in Europa League degli scozzesi è stata desolante, con un solo punto conquistato in cinque partite (proprio nel match d’andata contro il Lille), segnale di una crisi che vede per la prima volta dopo un decennio i “Bhoys” in difficoltà anche nel campionato scozzese, staccati di ben 13 punti (seppur con 2 partite disputate in meno) rispetto ai Rangers primi della classe. Il Lille invece continua a veleggiare nella parte alta della Ligue 1 francese, dopo l’ultimo 2-1 casalingo al Monaco la squadra allenata da Galtier resta seconda, a -2 dal Paris Saint Germain capolista.

DIRETTA CELTIC LILLE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LILLE

Le probabili formazioni di Celtic Lille, sfida che andrà in scena presso Celtic Park a Glasgow. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Neil Lennon con un 3-5-2: Barkas, Duffy, Ajer, Welsh, Frimpong, Brown, McGregor, Ntcham, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi.Gli ospiti guidati in panchina da Christophe Galtier schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Yazici, André, Sanches, Bamba; Ikone, David.

QUOTE E PRONOSTICO

