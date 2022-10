DIRETTA CELTIC LIPSIA/ Video streaming tv: i biancoverdi e l’eredità scozzese

DIRETTA CELTIC LIPSIA: I TESTA A TESTA

Quasi giunti alla diretta di Celtic Lipsia, possiamo fare una rapida considerazione sui biancoverdi e in generale sul calcio scozzese. Diciamo che nel corso della storia la Scozia non ha mai avuto un momento davvero dominante, ma a spot è riuscita a imporsi all’attenzione generale: basti citare la Coppa dei Campioni vinta nel 1967 dallo stesso Celtic, una squadra conosciuta come i Leoni di Lisbona che, dopo aver battuto l’Inter, hanno anche avuto l’onore di vedersi dedicato un settore del Celtic Park. In epoca più recente sono stati gli arcirivali dei Rangers a imporsi all’attenzione.

La finale di Europa League della scorsa stagione, persa ai rigori contro l’Eintracht, è arrivata 14 anni dopo quella che il club protestante di Glasgow aveva disputato in Coppa Uefa, cadendo in quel caso di fronte al sorprendente e in ascesa Zenit San Pietroburgo. A livello di nazionale la Scozia è famosa per non essere mai riuscita a superare la prima fase di un grande torneo, a volte anche in maniera particolarmente beffarda; recentemente ha guadagnato se non altro la promozione nella Lega A di Nations League, e non va dimenticato che tre dei più grandi manager nella storia del calcio europeo, vale a dire Matt Busby, Bill Shankly e Alex Ferguson, sono entrambi scozzesi. Poi, vedremo come andrà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTIC LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Celtic Lipsia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League Celtic Lipsia potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CELTIC LIPSIA: RISCATTO SCOZZESE?

Celtic Lipsia sarà diretta dall’arbitro turco Halil Umut Meler: alle ore 21:00 di martedì 11 ottobre il Celtic Park ospita la partita valida per la 4^ giornata nel gruppo F di Champions League 2022-2023. Una partita importante, soprattutto per i tedeschi: avendo vinto una settimana fa contro lo stesso avversario, possono ora sfruttare il fatto che lo Shakhtar affronti ancora il Real Madrid per operare il sorpasso in classifica, poi tenere botta contro gli stessi ucraini e garantirsi così la qualificazione agli ottavi – ma nel caso servirebbe battere lo Shakhtar, che all’andata aveva dominato.

Il Celtic invece è quasi tagliato fuori: anche una vittoria esterna questa sera potrebbe non bastare per una squadra che nelle prime tre partite ha ottenuto un solo punto e appare francamente inferiore alle avversarie, comunque si potrebbe ragionare su una eventuale retrocessione in Europa League. Non resta che scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco del Celtic Park, nella diretta di Celtic Lipsia; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, prendiamoci anche del tempo per ragionare sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LIPSIA

Per la diretta Celtic Lipsia Ange Postecoglu pensa al solito 4-2-3-1: in porta avremo Joe Hart che ben conosciamo, poi davanti a lui una difesa con Carter-Vickers e Welsh a fare da centrali mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre Ralston e Bernabei (o Juranovic spostato a sinistra) con una linea mediana nella quale McCarthy dovrebbe avere il posto da titolare al fianco di uno tra O’Riley e Hatate. Nella zona di trequarti ecco invece Abada e Jota a fare gli esterni, con Haksabanovic in posizione centrale; nel ruolo di prima punta il netto favorito rimane invece Giakoumakis.

Il Lipsia si dispone in campo con il 4-2-3-1: testa a testa Werner-André Silva come centravanti, Forsberg e Szoboszlai dovrebbero accompagnare Nkunku in una trequarti di grande qualità e anche impatto realizzativo vista la presenza del francese. Da valutare invece la presenza di Kampl nel cuore del gioco, lo sloveno potrebbe soffiare la maglia a uno tra Schlager e Haidara con il primo che rischia maggiormente. Marco Rose poi si affiderà a Gvardiol e Orban per formare il suo tandem difensivo a protezione del portiere Blaswich (Gulacsi si è rotto il crociato e dunque sarà a lungo fuori causa), Henrichs giocherà a destra con Raum in ballottaggio con Halstenberg per la corsia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Celtic Lipsia, partita valida per la 3^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,15 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 2,15 volte la giocata con questo bookmaker.











